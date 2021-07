South Summit Madrid 2021 selecciona el centenar de startups finalistas de su edición más sostenible

Los 100 proyectos más disruptivos a nivel mundial han sido seleccionados entre más de 3.800 candidaturas presentadas a la Startup Competition, procedentes de más de 124 países, con un 75% de startups de origen internacional El nivel de innovación, la escalabilidad, el potencial interno de crecimiento, la capacidad de inversión y las características profesionales del equipo humano han sido algunos criterios empleados por el Comité de inversores y expertos en innovación encargado de elegir a las finalistas.

South Summit 2021-powered by IE University, en colaboración con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y co-organizado por el Ayuntamiento de Madrid- se celebrará del 5 al 7 de octubre en La Nave de Madrid.

Bajo el lema ‘Shape the future’, South Summit 2021 ha presentado una propuesta pionera para esta nueva edición en la que a sus pilares 'Conexión, Innovación y Negocio' suma un cuarto fundamental para dar forma al futuro: la 'Sostenibilidad'. South Summit ha dado a conocer la lista de las 100 startups que estarán presentes en la final de la Startup Competition. Todas las seleccionadas tendrán la oportunidad de hacer su pitch en directo ante las corporaciones, los inversores y los líderes del ecosistema emprendedor reunidos en South Summit 2021. Este encuentro, que tendrá lugar en Madrid entre el 5 y el 7 de octubre, bajo el lema ‘Shape the future’.

Tras un laborioso proceso han sido seleccionadas las startups más innovadoras del mundo, procedentes de industrias líderes, como Fintech, Educación, Healthcare, Software y Desarrollo, E-commerce, Impacto Social, AgriTech, Data & Analytics, Green & Clean Tech Solutions, Logística y Consumo.

Más de 3.800 empresas se han presentado a la Startup Competition 2021. De entre las cien elegidas, el 64% son de origen internacional y provienen de 24 países. Las restantes son startups nacionales, especialmente de Barcelona, Madrid y Valencia.

Respecto a su etapa de desarrollo, casi 4 de cada 10 startups finalistas de South Summit 2021 se encuentran en fase ‘early’, un 38% ya alcanza el nivel ‘growth’ o scaling up, un 19% se sitúa en fase ‘semilla’ (seed) y solo un 1% en ‘concept’. Además, un 74% de estas startups obtiene ya ingresos derivados de su negocio.

Entre las finalistas predominan proyectos fundados por hombres (73%) y cerca de 3 de cada 10 de estas iniciativas han sido creadas por varios fundadores, hombres y mujeres.

La lista de startups finalistas ha sido decidida por un Comité integrado por reconocidos inversores y expertos en innovación, basándose en criterios como el nivel de innovación, la escalabilidad, el potencial interno de crecimiento, la capacidad de inversión y las características del equipo humano que compone cada empresa.

Por industrias, las cien startups finalistas de esta edición son:

Connectivity & Data: Contents.com, IPification, Risk Ledger, OutThink, Internxt, ienai Space, Codavel, YData, CrowdSec, Enthec Solutions, Conntac – The self-service company, L7 Defense. Consumer Trends: Swipcar, Kitchenita, Brickbro Global Investments, VOLAVA, Green Lion, Kaikoo, Hannun, Qoala, TuneFork Digital Business & Government: ORQUEST, Ponicode, GORODATA, Yerba Buena VR, BRAVE Corporation, Factorial, NEWE, InsideBoard, Scaleflex, Consentio, B.V., Mavenoid. Educación: EduSynch, ABA English, Eduflow, Mindstone, Symba, Simplecloud Education. Energy & Sustainability: Viezo, ClimateTrade, UBQ Materials, Eliq, ESGeo, Trovant Technology, Carbon Upcycling Technologies, BeFC SAS, BeeHero, Alerion, Sintecsys, GreenPocket GmbH Fintech & Insurtech: Yoello, Brickken, Blanco, Divizend GmbH, PremFina, Paylink Solutions, WEECOVER, Delega, Baubap, Qantev, Upswot Health & Wellbeing: INBRAIN Neuroelectronics, Hearts Radiant, MiWendo Solutions, Aerial technologies, Gate2Brain, IDOVEN, Onena Medicines, Exheus, nQ Medical, IOMED MEDICAL SOLUTIONS Industry 4.0: Avular, XELA Robotics, Infinite Foundry, Ines Optics, i-flow GmbH, CEDRION, Flowlity, Stoke Systems, Bloomfield Robotics, Dorabot Mobility & Smart Cities: LOGISTIKO LABS, Tive, BlueSpace, Natix GmbH, DRONAMICS, ASIMOB, MellowVans, Dtonic Corporation, Trella, 4.screen GmbH Travel & Tourism: Kampaoh, Wheel the World, AeroCloud Systems, Pruvo Net LTD, Triporate, Civitfun Hospitality, Lyko Tech, Ferryhopper, UpStay Así, entre la gran diversidad de las 100 startups finalistas se encuentran soluciones innovadoras que van desde una solución de desarrollo de módulos de propulsión eléctrica para nanosatélites, hasta una empresa de sensores táctiles orientados a la Robótica industrial.

En cualquier caso, las tecnologías de vanguardia son el factor común de los finalistas de esta edición. Inteligencia Artificial (21%); Electronics, Digital & Apps (10%); APIs & Enablers (8%); Cloud (7%); Internet of Things (4%); Big Data (4%); Machine Learning (3%), y Autonomous Vehicles (3%) son las tecnologías más utilizadas por las startups elegidas para South Summit 2021.

South Summit 2021 dará forma al futuro

Ese es precisamente el leit motiv de esta edición ‘Shape the future’, animar al ecosistema global innovador a formar parte de la transformación hacia el futuro basada en los tres pilares fundacionales de South Summit -Conexión, Innovación, Negocio- a los que se suma un cuarto, esencial para dar forma al futuro: la Sostenibilidad.

Durante tres días, Madrid se convertirá en el punto de encuentro de unos ponentes muy especiales: los ‘South Summit’s Shapers of the future’. Emprendedores y expertos en innovación que destacan por su contribución activa al cambio verde como: Christopher Gavigan, cofundador junto a la actriz Jessica Alba de The Honest Company; Gunter Pauli, creador del concepto ‘The Blue Economy’; Sebastian Siemiatkowski, cofundador y CEO de Klarna, la fintech europea más valorada; Bisila Bokoko, Global Leadership & Diversity Expert, una de las diez mujeres españolas más influyentes en el mundo de los negocios en América; Marcelo Claure, CEO de Softbank, el gigante de inversión japonés que está detrás de los principales “unicornios” o Francis X. Suarez*, Alcalde de Miami.

Al mismo tiempo, otros grandes nombres nacionales e internacionales del ecosistema emprendedor participarán en las experiencias exclusivas de ‘Leaders Forum’, celebradas en los lugares más emblemáticos de la capital y lideradas por el excepcional empresario y visionario Martín Varsavsky.

Y, como parte de su compromiso con el futuro y la juventud, South Summit ha lanzado la competición ‘Next Gen’, dirigida a jóvenes promesas del emprendimiento, de entre 14 y 17 años, quienes podrán participar en el concurso de proyectos, hacer su pitch ante inversores y corporaciones de alto nivel e inspirarse con las charlas de expertos y emprendedores de éxito, para prepararse para su futuro como emprendedores.

La edición 2021 de South Summit no se limitará a Madrid. La apuesta por el cambio y las oportunidades llegarán a Valencia en noviembre y, ya en enero de 2022, el ecosistema innovador tomará Bilbao.