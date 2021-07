La publicidad con carteles, una publicidad potente y directa, según TusIdeas

Actualmente hay una gran variedad de métodos y canales para llegar a un público objetivo, pero no todos tienen la misma fuerza y potencia. Hay algunos medios publicitarios que, aunque parezcan obsoletos, siguen teniendo una gran fuerza, como los carteles. Las empresas optan más por los medios digitales y se olvidan de los medios que aún siguen teniendo un gran éxito, como la publicidad offline Actualmente se conocen una gran cantidad de medios publicitarios que tienen una gran fuerza en el público objetivo de las empresas. Uno de estos medios es la cartelería publicitaria. Este medio publicitario se remonta más o menos en el año 1870 y su éxito fue memorable. Las mejores marcas europeas llenaban las ciudades de su publicidad para llamar la atención de sus clientes potenciales. Aunque hoy en día la cartelería resulta en muchas ocasiones una publicidad simple y a veces tediosa, en sus comienzos la cartelería podía llegar a ser incluso una auténtica pieza de arte. Los mensajes que se mostraban en esa cartelería eran muy directos y llamativos y su único rival era la prensa.

“Hoy en día los carteles facilitan la redacción de los mensajes publicitarios que las empresas necesitan transmitir a sus clientes potenciales. Además, gracias a la cartelería, el público objetivo visualiza mucho mejor información de alta importancia, gracias al diseño atractivo y a la introducción de gráficos” explica TusIdeas una empresa experta en posicionamiento web, diseño gráfico, imprenta, buzoneo y cartelería. Además, añade que, aunque la información que los carteles transmiten a los clientes no es de alta importancia para ellos, la cartelería tiene ese poder de “golpear” al público objetivo con esos datos que sí son importantes para la empresa.

Por lo tanto, la cartelería es parte del ADN de la publicidad, porque marca los inicios y el origen de esta. Pero, aunque la publicidad por cartelería se considere un método obsoleto y antiguo no significa que no sea efectivo. Muchos estudios indican que en la gran mayoría de casos la publicidad digital a veces puede resultar una masa de información que los usuarios omiten y evitan debido a la masificación de anuncios publicitarios que existe en esos medios. Las empresas hoy en día optan por los medios digitales para hacer publicidad, ya que es un medio que consigue mucho más alcance y a un precio más económico.

Sin embargo, que haya más alcance no significa que haya más probabilidad de conversión de ese público objetivo en clientes. La publicidad por cartelería es un formato que no consigue tanto alcance, pero que sí aporta más posibilidad de conversión a las empresas. Según TusIdeas, aunque la cartelería no permita tanta segmentación y alcance, puede tener mucho más éxito que la publicidad en medios digitales.