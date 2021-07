Productos Monti: "Los saluditos son el snack perfecto para la playa" Comunicae

lunes, 19 de julio de 2021, 16:54 h (CET) Disfrutar de las vacaciones sin un domingo de playa es algo inconcebible en la población española, que además disfruta de una alimentación saludable. Hay algunos snacks playeros ideales para disfrutar de un buen día de sol, en familia y sin estresarse demasiado por la comida Cuando uno se va de vacaciones lo más importante es disfrutar y dejarse llevar, sin preocuparse demasiado por cocinar, llevar la comida o guardarla, hacer reservas en restaurantes, buscar sitios para comer, etc. Actualmente, tras la pandemia que la población ha sufrido, las personas han comenzado a tener una relación totalmente diferente con la comida. Se ha comenzado a dar una importancia mucho más grande a la comida saludable y esto supone alrededor de un 77% de la población.

Productos Monti, una empresa que lleva desde el año 1969 dedicándose al sector alimentario y ofreciendo una gran variedad de producto de calidad, esparcido por más de 5000 establecimientos en España y en el mundo, aconseja sobre los snacks más originales y saludables para llevar a la playa. Además, se trata de unas recetas muy sencillas de elaborar y de llevar a la playa. “Nosotros siempre recomendamos nuestras clásicas regañas para completar cualquier plato fresco y playero. Una buena idea es preparar una buena ensalada a la que, en vez de picatostes, le añadamos regañas o picotas, una opción mucho más sabrosa. Nuestros saluditos son, además un producto integral con un valioso componente de fibra, muy beneficioso para la salud” explica Productos Monti.

Por lo tanto, Productos Monti aconseja elaborar la típica ensalada con espinaca o acelgas, canónigos, tomates Cherry, queso feta, uvas pasas y regañas o montillanitos, un producto que encaja perfectamente con una ensalada. Un plato fresco muy apreciado por todo el mundo es la ensaladilla rusa. Este plato puede ser acompañado perfectamente de unas rosquillas integrales de Productos Monti, unos picos camperos e incluso unos picos integrales, perfectos para un tránsito intestinal equilibrado y saludable. Sin embargo, para no complicarse demasiado es recomendable optar por la clásica bolsa de patatas, que Productos Monti ofrece en su versión más saludable, con una materia prima sostenible y totalmente ecológica.

El hummus es otra variante muy sencilla para que los niños coman legumbres entre baño y baño en un domingo de playa. Lo recomendable es elaborar un hummus con varias legumbres que encajen a la perfección y acompañarlo con alguno de estos productos camperos o integrales mencionados anteriormente. “Para acompañar algo tan sabroso como el hummus recomendamos las trencitas y las rosquillas integrales para “dipear”. Esto puede ser un aperitivo muy atractivo para los niños, aunque si lo preferimos también podemos sustituirlos por zanahorias baby, apio, calabacín. Sin embargo, nosotros preferimos las trencitas, ya que a los niños siempre les encanta” aconseja Productos Monti.

