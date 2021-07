Pantalla Alborache se despide con el objetivo de acercar la cultura al público infantil en un entorno rural Comunicae

lunes, 19 de julio de 2021, 16:58 h (CET) Corazón de mezquite, de Ana Laura Calderón, ha sido galardonada con el premio del jurado. The last color, Binti y Mi hermano persigue dinosaurios completan el palmarés de esta primera edición del Festival Internacional de Cine Infantil y Juvenil Pantalla Alborache Pantalla Alborache, el Festival Internacional de Cine Infantil y Juvenil ha despedido esta primera edición la noche del sábado con una ceremonia de clausura y entrega de premios, celebrada en el Polideportivo Municipal. A lo largo de esta primera edición del certamen, los asistentes han podido disfrutar, tanto de las 10 películas que se han proyectado, como de las actividades paralelas que se han programado. Todo ello con el objetivo de acercar el cine y la cultura a los más jóvenes de la comarca de la Hoya de Buñol y luchar de este modo contra la despoblación rural, haciendo de la cultura un atractivo turístico.

El actor Josema Soler ha sido el encargado de conducir esta ceremonia de clausura, amenizada por la Big Band de la escuela Gençana, a la que ha seguido el veredicto del Jurado, tanto profesional e infantil como del resto de público asistente los días de festival.

Tras una semana de proyecciones de grandes películas el veredicto ha sido el siguiente:

Premio del jurado

Corazón de Mezquite, de Ana Laura Calderón.

Premio del público

The last color, de Vikas Khanna.

Premio de jurado infantil

Mi hermano persigue dinosaurios, de Stefano Cipani.

Premio de CIFEJ (Centro Internacional del Film para la Infancia y la Juventud)

BINTI, de Frederike Migom.

El anuncio del recuento de votos ha puesto fin a un Festival que ha contado con el apoyo de autoridades, instituciones y empresas colaboradoras, que han apoyado esta iniciativa del Ayuntamiento de Alborache desde el primer momento.

Como muestra de este apoyo en la gala de clausura y entrega de premios han estado presentes algunas autoridades, además de los miembros de la corporación municipal, así como Francisco Molina, Director Territorial de Presidencia de la Generalitat Valenciana y Lucas Ferrando, Director-gerente del Complejo Educativo de Cheste.

También han participado los jurados internacionales, responsables de otorgar el premio del jurado, dotado con la mayor de las dotaciones económicas. Michael Harbauer, Vassilios Karamitsanis, Mahgan Farghan y Mirtha Ibarra han decidido que Corazón de Mezquite se alzara con el premio de la noche.

En el transcurso de la ceremonia, Vicente Darder, Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alborache, ha agradecido al público su asistencia y a las empresas colaboradoras su apoyo a esta propuesta innovadora y ambiciosa, para conseguir despertar la conciencia crítica y el amor por el séptimo arte en el municipio y en la comarca.

