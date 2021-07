Las mejores instalaciones de campamentos de verano con Aventurarte Emprendedores de Hoy

lunes, 19 de julio de 2021, 18:06 h (CET)

La empresa organizadora de campamentos, Aventurarte, ofrece para los niños y niñas de Madrid, días llenos de diversión en medio de la naturaleza en las mejores instalaciones de campamentos veranos. Después de un período difícil de restricciones y confinamiento, los más pequeños de la casa merecen llenar los pulmones con aire puro, despertar con el canto de las aves en medio de un relajante olor a bosque, disfrutar de la piscina y aprender nuevas experiencias jugando.

¿Cuáles son las características de las instalaciones de los campamentos Aventurarte? Junto al Parque Nacional Sierra de Guadarrama, la sede Alto del León promete una gran aventura al dormir en amplias tiendas de campaña, ventiladas, con suelos de madera y un colchón para cada participante. Estas instalaciones ofrecen un ambiente rodeado de pinos silvestres, robles y mucha vegetación, con tres hectáreas de espacios sombreados para jugar, un rocódromo, campos de fútbol, baloncesto y voleibol, además de una de las atracciones preferidas: la gran piscina.

En los límites de Madrid y Segovia, el campamento de la Sierra de Guadarrama es ideal para que los organizadores de Aventurarte puedan ofrecer rutas de senderismo, disfrutando de temperaturas máximas de 25 grados y mínimas de 11 grados.

El segundo enclave de Aventurarte está dotado con cabañas de madera con capacidad para seis acampados, en literas. El aire puro de la Sierra de Ayllón, en Guadalajara permite rendir al máximo en actividades que los expertos de Aventurarte planifican; como el parque de cuerdas, la tirolina, la piscina, pistas deportivas, comedor y espacios cubiertos multiuso y extensas áreas para jugar al aire libre.

”La vuelta al mundo”, la temática del verano 2021 Las instalaciones de los campamentos de verano que ofrece Aventurarte se convertirán en lugares donde este año, hasta el 31 de julio, la imaginación volará hacia lugares especiales de los cinco continentes, con la temática “La vuelta al mundo”, para ofrecer no solo ocio sano, sino cultura y estímulo a la creatividad.

Las instalaciones de los campamentos pertenecen a la Red Oficial de Campamentos y Albergues Juveniles de Castilla La Mancha y Castilla y León, un hecho que propicia la permanente supervisión de los consejeros de Educación de las comunidades autónomas correspondientes. No solo en lo que respecta al buen estado de los espacios, sino al respeto de todas las normas de bioseguridad.

Vivir la experiencia Aventurarte es atesorar momentos felices para toda la vida, en medio de la energizante naturaleza, con la posibilidad de disfrutar de las instalaciones más cómodas y seguras para acampar este verano.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.