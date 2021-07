El pueblo malagueño de Canillas de Albaida estrena Área de Autocaravana para atraer turismo itinerante Comunicae

lunes, 19 de julio de 2021, 14:54 h (CET) El municipio de la Axarquía malagueña es apadrinado por Camplify para atraer viajeros que disfrutarán de diferentes propuestas de ocio durante todo el año La España más desconocida representa un enorme patrimonio natural y cultural, alejado del turismo de masas, lo que supone un atractivo enorme para el turismo de autocaravanas, con un fuerte crecimiento interanual del 26% en registros de caravanas y un 243% de autocaravanas según la Asociación española de industria caravaning.

El Caravaning es una forma de turismo responsable que ayuda a impulsar el turismo español en zonas despobladas. Es una vía de escape para disfrutar de la naturaleza, la historia y la cultura de lugares no masificados alejados de cualquier recorrido tradicionalmente turístico.

La apertura del área de autocaravanas de Canillas de Albaida ya es una realidad. Está previsto que se convierta en el segundo semestre del año en la segunda área de autocaravanas inteligente del territorio español que, a través de tecnología basada en inteligencia artificial, entregará contenido hiper personalizado a viajeros afines a visitar municipios alejados de los recorridos tradicionalmente turísticos. Logrando así un mayor posicionamiento, visibilidad y dinamización económica, a través de un tipo de turismo que no ha parado de crecer a pesar de la pandemia.

Esta tecnología es desarrollada por la startup andaluza Vanwoow, finalista la semana pasada en Alhambra Venture, el evento de inversión más importante del sur de España.

"Es importante aumentar el número de áreas de autocaravanas debido al booming que está experimentando este tipo de turismo. Pero también es importante que la visita en el municipio genere un impacto positivo. Para ello es necesario que el turista conozca de una forma fácil qué alternativas existen en la zona que se ajusten a sus preferencias de viaje", asegura Auxi Piñero, CEO y cofundadora de Vanwoow.

La startup promueve la creación de rutas por municipios rurales y la creación de áreas de pernocta inteligentes, dinamizando comarcas y convirtiendo territorios atractivos para viajeros caravaning con la finalidad de reactivar socio económicamente municipios de interior.

La iniciativa puesta en marcha en Canillas de Albaida ha sido posible gracias al apadrinamiento del pueblo por parte de Camplify, una empresa de origen australiano que nace con el objetivo de convertirse en la comunidad de intercambio de vehículos caravaning más grande y fiable del mundo. Camplify se ha aliado con Vanwoow en esta ocasión, para dar a conocer ésata "Perla de la Axarquía" en su compromiso por incentivar a conocer esos lugares de la España menos turística.

