La presencia de inversores acelera la franquicia según la consultora Tormo Franquicias Consulting

lunes, 19 de julio de 2021, 13:39 h (CET) Los sectores en franquicia con mayor atracción de capital son el de restauración, última milla, delivery y dark kitchen El país sufre un cambio económico dramático que todavía no ha finalizado. Son ciclos que Tormo Franquicias ya anunciaba anteriormente y que coinciden siempre con un incremento en el movimiento de capital. En los últimos años se ha podido observar la concentración de grupos empresariales, adquisiciones de marcas, implantación de nuevos operadores a través de masterfranquicias y la entrada en escena de inversores privados y equity crowdfunding en el sector.

Este hecho, se ha dado cita principalmente en el sector restauración en todas sus variantes, donde se encuentran presentes los principales operadores y muy recientemente también en el segmento última milla, delivery y dark kitchen, sin olvidar tampoco el sector del fitness.

Miles de unidades operativas en Restauración

En concreto, es en restauración donde se dan cita un mayor número de grupos empresariales muy potentes. Además de las tradicionales enseñas, como McDonalds, Burger King y otras más, se dan cita un cada vez mayor número de grupos empresariales en constante crecimiento y búsqueda de nuevas marcas que incorporar en su portfolio.

Algunos de los más relevantes son estos:

Grupo Restalia : 100 Montaditos, The Good Burger, Cervecería La Sureña, Panther, DPM (De Pizza Madre), Pepe Taco.

: 100 Montaditos, The Good Burger, Cervecería La Sureña, Panther, DPM (De Pizza Madre), Pepe Taco. Comess Group : Lizarran, Cantina Mariachi, Pasta City, Rock&Ribs, China Boom, Don G, Pieology, BeZumm, Cold Stone, Pomodoro, Casa García y la reciente adquisición de Levadura Madre.

: Lizarran, Cantina Mariachi, Pasta City, Rock&Ribs, China Boom, Don G, Pieology, BeZumm, Cold Stone, Pomodoro, Casa García y la reciente adquisición de Levadura Madre. Grupo Rodilla : Rodilla, Jamaica, Café de Indias.

: Rodilla, Jamaica, Café de Indias. Ibersol: Pans & Company, Fresc Co, Dehesa Santa María, Ribs.

Pans & Company, Fresc Co, Dehesa Santa María, Ribs. Alsea : Foster´s Hollywood, Gino´s, Fridays, OleMole, Burger King, Domino´s Pizza, Starbucks, El Portón, Vips, The Cheesecake Factory, Chili´s, Italiannis, Corazón de Barro.

: Foster´s Hollywood, Gino´s, Fridays, OleMole, Burger King, Domino´s Pizza, Starbucks, El Portón, Vips, The Cheesecake Factory, Chili´s, Italiannis, Corazón de Barro. Foodbox : Taberna Volapie, Santa Gloria, Papizza, Mas Q Menos, L´Obrador.

: Taberna Volapie, Santa Gloria, Papizza, Mas Q Menos, L´Obrador. Yum : KFC, Pizza Hut, Taco Bell.

: KFC, Pizza Hut, Taco Bell. Am Rest: La Tagliatella, Sushi Shop, Blue Frog, Bacoa Burger.

La Tagliatella, Sushi Shop, Blue Frog, Bacoa Burger. Grupo Vips : Vips, Vips Smart, Ginos, Starbucks.

: Vips, Vips Smart, Ginos, Starbucks. Avanza Food: Carls Jr, Tony Roma´s, Tommy Mel´s, Gambrinus, Chelinda, Indalo, Cruz Blanca.

Carls Jr, Tony Roma´s, Tommy Mel´s, Gambrinus, Chelinda, Indalo, Cruz Blanca. Compañía del Trópico: Café & Té, Panaria.

Café & Té, Panaria. Food Delivery Brands: Telepizza, Pizza Hut, Apache Pizza, Jeno´s Pizza.

Telepizza, Pizza Hut, Apache Pizza, Jeno´s Pizza. Tastia Group: Muerde la Pasta, The Fitgerald Burger Company, Savoiardi Cakes & Coffee.

Muerde la Pasta, The Fitgerald Burger Company, Savoiardi Cakes & Coffee. RBI: Burger King, Tim Hortons, Popeyes. La presencia de estos grupos y su penetración en el mercado favorece la presentación de muchas nuevas marcas adquiridas, importadas o creadas a partir de su experiencia y que experimentarán un rápido desarrollo. Todos ellos se encuentran en fase de crecimiento continuo.

Se asiste en paralelo a un crecimiento continuo de muchas nuevas marcas con conceptos novedosos en este sector de la restauración, que gozan del favor del público y que no dejarán de evolucionar.

No hay ninguna duda de que este es el sector que mayor atracción de capital tiene en el ámbito de la franquicia y es en el mismo donde seguirán produciéndose nuevas operaciones y adquisiciones.

Negocios nacidos y acelerados en pandemia: Última Milla, Delivery y Dark Kitchen

El concepto “última milla” ha venido para quedarse y empresas de reciente creación como son Mox, Revoolt o Mensos, han logrado rápidos desarrollos y liderar sus segmentos de actividad en muy cortos espacios de tiempo apoyados todos ellos por inversores que han confiado en sus modelos de negocio o, como en el caso de Mensos, a través de la presentación de su modelo de negocio en una plataforma de Equity Crowdfunding.

Empresas especializadas en Food Delivery Local como Yallego, han logrado recientemente el apoyo de inversores que facilitan su desarrollo.

Prácticamente todos los modelos de negocio que están concentrados en la apertura de Dark Kitchen y que están iniciándose lo hacen también de la mano del apoyo de inversores.

Dark Kitchen & Virtual Brands, Booh!, Mexicana de Franquicias, Munch y Woweats son solo algunos de ellos.

Esto es solo el inicio. Son cada vez más las marcas que son conscientes de que es necesario llegar rápidamente a economías de escala que les permitan alcanzar en cortos espacios de tiempo un ritmo de desarrollo y rentabilidad adecuados. Para ello, es necesario orientarse desde los inicios hacia este fin y una vez comprobada la viabilidad del proyecto empresarial en franquicia, hacia la acogida de inversores en su estructura, sin dejar de lado el día a día del negocio y del propio desarrollo en franquicia.

Afecta a todos los sectores de actividad sin excepción. Se destaca el sector restauración por su asentamiento y conocimiento y los más recientes, como Última Milla, Delivery y Dark Kitchen por los logros conseguidos en cortos espacios de tiempo. Ninguno de los expuestos hubiera podido lograr esta aceleración de no haber facilitado la entrada de inversión.

Las formas que aparecerán y pueden proyectarse son múltiples: desde integración en grupos más potentes y desarrollados que faciliten la consolidación y aceleración del crecimiento, inversores privados del entorno cercano que favorezcan las fases iniciales, equity crowdfunding que será cada vez más popular, business angels, fondos y grupos familiares de inversión, joint ventures y otras opciones más que puedan ser posibles.

Acerca de Tormo Franquicias Consulting

Tormo Franquicias Consulting es una de las principales empresas consultoras en franquicia en España. Su equipo acumula una amplia experiencia tras haber participado en la creación y desarrollo de proyectos para más de 800 empresas franquiciadoras, ayudando a cerca de 3.000 personas a integrarse en redes de franquicia. Sus servicios están orientados a todas aquellas empresas que desean iniciar su expansión en franquicia, franquiciadores en activo y emprendedores e inversores que desean incorporarse en una red de franquicia.

Crowdfranquicias Capital es la primera “aceleradora” especializada en impulsar el desarrollo de empresas que presentan un amplio potencial de crecimiento en franquicia.

