Eulogio Miguel Medina Núñez, el peluquero en el que confían los famosos

Se vive en una sociedad donde la imagen personal es la firma más visible, y donde la cita de Oscar Wilde "solo hay una oportunidad para una primera impresión" adquiere la máxima relevancia para buscar trabajo, establecer una relación personal o simplemente establecer los roles en las cada vez más pujantes redes sociales Ante este escenario el trabajo profesional que desarrolla el peluquero Eulogio Miguel Medina Núñez se ha convertido en una pieza clave no solo para los cientos de clientes que se acercan a su academia establecida en Córdoba, sino los numerosos famosos que confían el futuro de su imagen a unas manos que comenzaron a utilizar unas tijeras a los ocho años de edad, cuando ya ayudaba a sus padres en el negocio familiar que posteriormente heredo y del que ha logrado hacer un signo de distinción y clase.

Influencers y futbolistas confían en las tijeras de Eulogio

A sus 44 años la profesión aún es la pasión de Eulogio, quien sabe de primera mano que “aunque en ocasiones sea injusto la imagen que los demás se formen de nosotros, a partir de una primera impresión, es la que generalmente perdura y la que nos abre o nos cierra las puertas hacia nuevas oportunidades” afirma mientras se desplaza a la capital, como hace habitualmente, para realizar su labor profesional a domicilio.

“Son muchos los personajes del mundo de la televisión y el deporte con los que trabajo, incluso algún político importante, aunque prefiero ser discreto ya que ellos me confían entrar en sus vidas privadas e incluso sus casas, estar con sus familias, y si nunca me han dicho que pueda decir sus nombres por respeto prefiero no hacerlo” comentaba amablemente el peluquero al que le insistían en conocer que famosos han cambiado su look en sus manos.

Aunque están de suerte, y en esta ocasión si puede decir a donde se desplaza, siendo ni más ni menos que la casa del jugador argentino del Atlético Madrid, Ángel Correa, con quién mantiene una consolidada relación laboral que roza la superstición, ya que cada vez que Eulogio le corta el pelo Correa marca gol.

Pero sin duda donde más tirón está alcanzando el ya conocido como “peluquero de los famosos” es entre los influencers televisivos, como el caso de Isaac (Lobo) de la Isla de las Tentaciones, quien ya es un habitual para el estilista.

Un fenómeno social también en redes sociales

Su amabilidad, cercanía y profesionalidad también tiene su eco en las redes sociales, donde Eulogio Miguel Medina Núñez, uno de los mejores peluqueros de España, se ha convertido a su vez en personaje con más de 36.000 seguidores en su perfil de Instagram, donde da buena cuenta de sus últimos trabajos y los cortes que son tendencia en la actualidad. Además, como no podía ser de otra manera, el “peluquero de los famosos” deja ver los estilismos que realiza en algunas de las celebrities que acuden a sus manos llamados por su profesionalidad.

Su trabajo es reconocido por medios y profesionales

No han sido pocos los medios de comunicación que se han hecho eco del trabajo y profesionalidad de Eulogio Miguel Medina Núñez, destacando entre todos ellos las seis páginas que le dedicó la prestigiosa revista puntera en el sector, “Barberías”, desde donde elogiaron su colección de este año 2021, la cual está causando furor entre el público joven y de mediana edad.

Un peluquero de convicción y dinastía

Como en todas las profesiones, siempre se puede encontrar a peluqueros y estilistas que parecen haber nacido para desarrollar esta actividad, expertos que no sólo cuentan con años de experiencia moviéndose en los ámbitos más encumbrados, sino que además llevan en su sangre los conocimientos de generaciones dedicadas a las tendencias de moda.

Es tal el caso de Eulogio Miguel Medina Núñez que además de descender de una dinastía de especialistas en imagen personal, con hermano, padre y tío, que también se dedicaban a estas labores tan nobles, mantiene una formación constante codo a codo con los más renombrados de la profesión, no escatimando esfuerzos y recursos para renovar sus conocimientos tanto en España como fuera de nuestras fronteras.