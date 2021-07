CHROMA, S.L. guanya el prestigiós premi Richard H. Driehaus  mentre manté la seva col·laboració amb CEDEC

CHROMA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, S.L., és una empresa especialitzada en la gestió, direcció i restauració d'edificis històrics catalogats especialment i dels seus Béns Mobles. Situada a Barcelona, al capdavant d'ella es troba Cristina Thió, restauradora i llicenciada en Belles arts i una de les millors especialistes en restauració de béns mobles i immobles del nostre país Recentment, Cristina Thió ha estat guardonada amb el prestigiós premi Richard H. Driehaus de les Arts de la Construcció 2021 en la categoria d'acabats i altres treballs de la construcció tradicional. Aquests premis són uns guardons que es concedeixen a Espanya als més destacats mestres dels diferents oficis de la construcció tradicional, contribuint així a la seva preservació i continuació.

Les arts tradicionals de la construcció han anat recollint durant segles el saber d'innombrables generacions sobre l'ús sostenible dels recursos d'un lloc i les regles per a la creació amb ells d'espais i entorns bells i confortables que han donat lloc al patrimoni material que ha arribat als nostres dies. Sense elles, la conservació d'aquest patrimoni, senyal d'identitat que fa única la construcció d'una regió, es perdria. Així, La creació d'aquests premis pretén contribuir a pal·liar aquesta situació, estimulant el reconeixement a aquests mestres, l'interès per donar continuïtat a aquests oficis i promoure l'excel·lència en ells.

Impulsades pel filantrop nord-americà Richard H. Driehaus i, entre altres, el suport del Govern d'Espanya i el Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya, els treballs de la construcció tradicional s'han agrupat en quatre categories, cadascuna de les quals concedeix un guardó anual dotat amb 10.000 euros i una placa commemorativa que reconeix al premiat.

CHROMA neix com un taller de restauració de béns mobles i obres d'art a Barcelona. Anys més tard, s'inicia també en la restauració de béns immobles, destacant pels seus treballs en edificis patrimonials. A més de la seva activitat en l'empresa, Cristina Thió col·labora habitualment amb museus i assessora diverses administracions públiques, treball que compagina amb la seva activitat docent en diversos postgraus per a arquitectes i restauradors. Els seus 30 anys d'experiència en l'ofici li han permès l'obtenció d'aquest guardó i un reconeixement internacional per la seva labor de conservació del patrimoni i divulgació d'aquesta mena d'oficis ancestrals.

Amb 20 anys de trajectòria, CHROMA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, S.L. porta col·laborant en la millora de la seva gestió empresarial des de l'any 2019 amb CEDEC, consultoria d’organització estratègica líder a Europa en gestió, direcció i organització d’empreses familiars des de l’any 1965.

La finalitat de CEDEC és posar a l'abast de les empreses els sistemes d'organització que els resultin més eficients, a fi d'optimitzar-ne els resultats empresarials per assolir i treballar junts cap a la consecució de l'Excel·lència Empresarial.

