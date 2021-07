Eurofins Megalab facilitará la realización de pruebas diagnósticas COVID-19 a clientes de lastminute.com Comunicae

lunes, 19 de julio de 2021, 09:35 h (CET) Eurofins Megalab firma con lastminute.com a nivel europeo un acuerdo para facilitar a sus clientes la realización de pruebas diagnósticas SARS-coV-2 (COVID-19) tanto en sus países de origen como de destino 19 de Julio 2021.- Eurofins Megalab y lastminute.com han llegado a un acuerdo de alcance europeo para facilitar a sus viajeros la realización de pruebas diagnósticas SARS-coV-2 (COVID-19) tanto en sus países de origen como de destino. La realización de pruebas de diagnóstico oportunas y precisas continúan siendo una herramienta esencial para prevenir y controlar la propagación de la COVID-19, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Eurofins Megalab, compañía líder en el mercado de los análisis clínicos, refuerza su apuesta por la realización de estas pruebas con el fin de detectar aquellos casos asintomáticos y frenar la propagación del virus (recientemente Eurofins Megalab ha introducido en España un test que permite identificar en unas horas la variante Delta del SARS-CoV-2).

Este acuerdo alcanzado entre Eurofins Megalab y lastminute.com en España, Reino Unido, Italia, Portugal, Francia y Alemania permite ofrecer seguridad a todos sus viajeros a la hora de viajar en los siguientes sites del grupo: www.rumbo.es / www.es.lastminute.com / www.lastminute.com / www.volagratis.it / www.it.lastminute.com / www.rumbo.pt / www.fr.lastminute.com / www.weg.de / www.lastminute.de

Viaja este verano con seguridad de la mano de Eurofins Megalab

Eurofins Megalab ha desarrollado una de las más completas, modernas y mejores red de centros para la realización de pruebas de COVID-19 en toda Europa. Actualmente integran esta red, que se desarrolla rápidamente por varios países europeos, 1.000 centros, de los que más de 150 están en España.

Al mismo tiempo, Eurofins Megalab ha montado en un tiempo record laboratorios COVID en 12 aeropuertos españoles (Barcelona, Bilbao, Valencia, Alicante, Palma de Mallorca, Menorca, Ibiza, Tenerife Sur, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma) y tiene previsto la apertura de dos más en los aeropuertos de Santiago de Compostela y Tenerife Norte. Desde su apertura ya han realizado 150.000 pruebas COVID y tienen capacidad para atender ya a más de 12.000 viajeros diarios.

La red de centros de Eurofins Megalab no solo cubre los principales aeropuertos y centros de viaje internacionales sino que también tiene presencia en una amplia variedad de ubicaciones como supermercados, parques comerciales y áreas residenciales, lo que mejora la proximidad del cliente y facilita la realización de la prueba.

El acuerdo entre lastminute.com y Eurofins Megalab facilitará al turista la organización de sus viajes, poniendo a su disposición la realización de todo tipo de pruebas COVID de una forma sencilla, fiable, de alta calidad y a un precio muy competitivo; y siempre conforme a los requisitos reglamentarios locales.

¿A qué información tendrá acceso el viajero?

- Información general sobre la pandemia COVID19.

- Precauciones generales sobre COVID19.

- Restricciones de viaje a diferentes países.

- Requisitos de las pruebas de COVID19 por países.

- Información general sobre el virus COVID19.

- Tipos de pruebas de COVID19, eficacia y precios generales.

Reserva citas online y acceso a resultados

Las personas interesadas en realizarse una prueba para viajar con seguridad disponen de un sistema online para la compra de los test, la reserva de cita y el acceso a la consulta de resultados con el objetivo de facilitar los procesos y garantizar la mejor experiencia de usuario. Al mismo tiempo, ponemos a disposición del usuario un call center en funcionamiento las 24 horas y los 7 días de la semana, que atiende tanto en español, como inglés, francés, alemán e italiano llamando al teléfono 900 100 880.

Este servicio está orientado a facilitar la realización de pruebas diagnósticas de COVID-19 a pasajeros y turistas a los que se les exige presentar un resultado negativo en destino o que, de no presentarlo, deban cumplir con períodos de cuarentena.

El sistema permite el pago online de los servicios contratados (tarjeta o Paypal). Además, el tiempo máximo estimado para recibir los resultados de las pruebas es de entre 12-24H según el tipo de prueba.

Podrá consultar toda la información en la web: Eurofins " lastminute.com

Sobre Eurofins Megalab

Eurofins Megalab, compañía líder en el mercado de los análisis clínicos, cuenta con más de 100 laboratorios en toda España en los que se realizan unos 50 millones de test y se atienden a más de 4 millones de pacientes al año.

Con una plantilla que, debido al COVID, se ha incrementado de los 900 a los 1300 profesionales sanitarios ha realizado más de 3 millones de pruebas COVID desde el inicio de la pandemia.

Eurofins Megalab fue la primera red de laboratorios en España en ofrecer las pruebas PCR, test rápido de anticuerpos y Serología al inicio de la Pandemia. Sus laboratorios prestan servicio a 66 hospitales privados 24 horas al día los 365 días del año, todas la aseguradoras, residencias geriátricas y Servicios Públicos de Salud. Puedes buscar aquí tu laboratorio más cercano.

La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) concedió recientemente a los laboratorios Eurofins Megalab la acreditación 15189 de España en referencia a las pruebas para SARS-CoV-2 realizadas por muestras nasofaríngeas. Se trata de un reconocimiento internacional que se otorga tras un proceso de evaluación riguroso y se mantiene en el tiempo por medio de auditorías de seguimiento.

Esta acreditación garantiza la excelencia y la calidad de los laboratorios. Es una garantía adicional de la estabilidad y homogeneidad de los resultados de su actividad.

Más información en: https://eurofins-megalab.com/

Crisanta Santana

Visible Comunicación

Tfno: 636 884 131

csantana@visiblecomunicacion.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.