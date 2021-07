Criolipolisis en Milladoiro de la mano del centro MF estética Emprendedores de Hoy

Hay zonas específicas del cuerpo como la cintura, los muslos y los brazos, donde se acumula el exceso de grasa corporal, la cual es imposible eliminar con dietas o ejercicios. Por esto, se recomiendan diferentes tratamientos médicos y quirúrgicos que permitan reducir de forma adecuada esta grasa localizada. Una de las técnicas innovadoras más realizadas actualmente es la criolipolisis, debido a que es indolora y no invasiva. FEMME es una excelente opción para las personas que buscan realizarse una criolipolisis en Milladoiro, ya que esta unidad médico estética planifica el tratamiento de forma individualizada.

Unidad FEMME del centro MF estética, especializada en este tipo de tratamientos innovadores La criolipolisis es un tratamiento médico que sirve para eliminar la grasa localizada del cuerpo, por lo que actualmente es muy demandado en el sector. Sin embargo, para que esta técnica tenga un resultado exitoso, tiene que ser realizada por profesionales de salud con gran experiencia. FEMME es una unidad de medicina estética especializada en todo tipo de tratamientos innovadores. El personal médico que forma parte de esta tiene un gran compromiso con las pacientes y su deseo de sentirse más jóvenes y delgadas, por lo que busca soluciones adaptadas para cada necesidad y no solo se limitan en la realización tradicional de tratamientos. Además de esto, utilizan las tecnologías más avanzadas en medicina estética. Por estas razones, la unidad FEMME del centro MF estética es una gran alternativa para realizarse una criolipolisis en Milladoiro.

¿En qué consiste la criolipolisis que realizan en FEMME? La unidad médico estética FEMME destaca en el sector con las criolipolisis que realizan debido a que ofrecen un servicio integral y personalizado y buscan hacer los ajustes necesarios para que el paciente obtenga los resultados deseados. En primer lugar, al paciente se le hace una valoración médica y de acuerdo a esta se traza el plan terapéutico más adecuado. La técnica, que consiste en la aplicación de frío en la zona donde hay exceso de grasa, es llevada a cabo por un médico experto. El frío aplicado en las células de grasa (llamadas adipocitos) hace que estas se congelen y mueran. Después de un tiempo, la grasa se elimina del cuerpo de forma natural a través del sistema digestivo. Cada sesión dura 60 minutos, es indolora, no invasiva y más económica que otros procedimientos definitivos de reducción de grasa.

La unidad estética FEMME realiza tratamientos innovadores como la criolipolisis en Milladoiro de forma personalizada e integral, por lo que consiguen resultados exitosos para todo tipo de pacientes.

