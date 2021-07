Preparar las oposiciones de Educación Primaria en Academia Iris, centro de referencia en Logroño y líder en el sector Emprendedores de Hoy

Cuando se opta a una plaza como la de profesor en un colegio de la Administración Pública, es fundamental estar formado en todas las pruebas que se deben superar en la oposición a la que se accede.

Academia Iris dispone de un equipo de profesionales capacitados y con ganas de ayudar al opositor a adquirir su fin, que no es otro que el de aprobar y, por lo tanto, conseguir ser funcionario de educación. En este sentido, Academia Iris ofrece formación tanto para la preparación de oposiciones primaria, como para las de secundaria.

¿Qué formaciones ofrece Academia Iris? Todas las formaciones son impartidas por profesionales cualificados y que se dedican de manera activa (ya que son funcionarios de carrera) a sus respectivas especialidades. Este equipo se encarga de crear metodologías de estudio con temarios específicos para mejorar el rendimiento académico de los futuros opositores. En Academia Iris, los profesores están convencidos de la importancia de “saber enseñar”, por eso realizan un seguimiento de la evolución del estudiante hasta llevarlo a conseguir sus objetivos y prepararlo para que conquiste un puesto en un colegio público.

Entre las especialidades que imparten para oposiciones de primaria, se encuentran las siguientes: Primaria Generalista, Educación Infantil, Inglés, Pedagogía Terapéutica, Educación Física y Audición y Lenguaje.

Academia Iris tiene su sede principal en C/ Huesca nº 1-1º ubicada en Logroño, desde donde ofrece clases de forma presencial con aulas habilitadas con 35 ordenadores y programas de última tecnología para impartir las clases. Pensando en la comodidad y satisfacción de los estudiantes en época de pandemia, la academia también ha habilitado un campus virtual a través del cual se imparten clases online para opositar y los alumnos pueden prepararse con éxito. Todas las sesiones impartidas, además de impartirse en directo, son grabadas para poder volverlas a visualizar.

Para obtener más detalles, los futuros opositores pueden ingresar en la página web de Academia Iris y solicitar mayor información sobre las plazas disponibles y el proceso de preinscripciones.

Satisfacción de los alumnos 40 años de experiencia han convertido a Academia Iris en uno de los centros de formación líderes en el sector de La Rioja. Los opositores que han confiado su futuro en esta institución destacan la calidad y compromiso del equipo de profesorado de esta academia: “Hice la oposición hace dos años con ellos y muy contento, una buena relación calidad precio. Profesores excelentes y muy competentes”, dice Mario García.

Elegir una academia de formación para prepararse como opositor es la mejor decisión para pasar todas las pruebas de selección que establecen las plazas públicas, de esta manera, el estudiante recibirá una capacitación integral y tendrá un tutor que le acompañará durante todo el proceso de aprendizaje.

En definitiva, es una inversión de futura y una gran oportunidad que no hay que dejar pasar. Se trata de conseguir una plaza fija para toda la vida laboral.​ “Con nuestra experiencia y guía en el proceso y con tu esfuerzo, estamos seguros de tu éxito”, garantiza la academia.

