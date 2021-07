Clínica Mariana Sacoto Navia: los beneficios del tratamiento Invisalign Emprendedores de Hoy

Invisalign® se alza como el tratamiento de ortodoncia preferido por los pacientes que buscan mejorar el aspecto de su dentadura, comer bien y potenciar su belleza facial.

Se estima que más de 10 millones de pacientes (Invisalign® cuenta con 660 patentes) ya han realizado este tratamiento por sus favorables resultados y por lo cómodo e imperceptible que resulta usar este tipo de alineadores, transparentes, higiénicos, precisos y hechos de un material SMARTTRACK®, que corrige los dientes igual o mejor que una ortodoncia fija.

La Clínica Dra. Mariana Sacoto Navia es especialista en tratamientos exclusivos de ortodoncia invisible Invisalign®, única con dedicación absoluta en Barcelona, brinda distintas soluciones para corregir las imperfecciones dentales y lograr una mejor sonrisa a cualquier edad.

Las ventajas del tratamiento de ortodoncia invisible, Invisalign® Los avances de la ciencia y la tecnología en materia dental han creado nuevas alternativas de ortodoncia igual de efectivas para corregir deformaciones dentales que los tratamientos tradicionales con brackets.

Invisalign® es un sistema capaz de corregir dientes torcidos, separados o apiñados en pacientes de cualquier edad, desde los 6 hasta los 80 años.

Se trata de una serie de férulas transparentes, hechas con un material SMARTTRACK®, resistentes a la abrasión, flexión, elaboradas a la medida del paciente, soportadas por inteligencia artificial, (cada vez más inteligente por sus ya 10 millones de sonrisas hechas y sus únicas 660 patentes) que pueden removerse con facilidad, razón por la cual es importante mantener su higiene. Esta técnica es muy fácil y cómoda de llevar y es la preferida de muchos pacientes porque no se nota y se puede quitar para comer o beber.

Tratamientos adaptados al paciente La Clínica Mariana Sacoto Navia ofrece tratamientos de Invisalign® ajustados a las necesidades de cada paciente.

Invisalign® Comprehensive es un tratamiento que corrige anomalías complejas, como enderezar o alinear los dientes y para la función masticatoria. Invisalign® Lite está dedicado a tratar casos más simples, como apiñamientos de leve a moderado. Invisalign ® i7 es un sistema diseñado para tratamientos más específicos que pueden tener una duración de 3 a 6 meses. Para niños de entre 6 y 10 años, Invisalign® First y para adolescentes, Invisalign® Comprehensive.

Todos los tratamientos requieren una previa evaluación por parte del ortodoncista, quien se encargará de escanear la dentadura del paciente con ITERO®, de alta precisión, y diseñar un plan de tratamiento virtual en 3D. Podrá ver su sonrisa final antes de empezar con el SMILEVIEW®.

Confiar la salud bucal a verdaderos especialistas es esencial para garantizar el bienestar y resultados óptimos. La ortodoncia es una ciencia y, en este sentido, la Clínica Dra. Mariana Sacoto Navia es una centro de ortodoncia en Barcelona especializado en tratamientos de Invisalign® y materiales de última generación, con 32 años de experiencia en ortodoncia, de estos, 19 en exclusiva con Invisalign®.

Los pacientes que han visitado esta clínica destacan la calidad profesional de cada uno de sus especialistas, así como la magnífica ubicación con la que cuenta el centro, situado en el Paseo de Gracia, frente a la casa Batlló, con excelente comunicación de transporte público y con parking a pie de clínica.

Sonreír sin complejos es un gran privilegio que los especialistas de la Clínica Dra. Mariana Sacoto Navia hacen posible, ya que no es poner los dientes rectos, es diseñar tu sonrisa, optimizar tu belleza facial a través de la salud de todo el sistema estomatognático.

