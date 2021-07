Apertura de dos nuevas franquicias del Grupo Best en Córdoba y León Emprendedores de Hoy

domingo, 18 de julio de 2021, 14:36 h (CET)

La plataforma inmobiliaria y financiera más sólida de España, el Grupo Best, expande su red de franquicias con dos nuevas sedes, en Córdoba y León, para sumar 156 oficinas, distribuidas en 41 provincias de toda España.

Esta expansión conforma un conglomerado de empresas unidas en el objetivo de intermediar en la compra-venta de propiedades, así como de apoyar los mejores planes de financiamiento de las mismas. El grupo líder en intermediación inmobiliaria y financiera ha decidido aprovechar el buen momento que vive el sector para aumentar su presencia en España.

La instalación de una franquicia del Grupo Best paso a paso Desde el instante en que el equipo de la casa matriz avala las posibilidades reales de un franquiciado, se inicia un proceso de acompañamiento progresivo en todas las etapas de la instalación de la oficina del Grupo Best. En principio, el Departamento de Implantación asesora en la selección y acondicionamiento del local, la elección del personal y garantiza un inicio tutorizado de la actividad.

Otra de las ventajas que distingue al Grupo Best frente a la competencia es la formación permanente y gratuita a los líderes, CEO y gerentes de cada sede, incluyendo la opción de extender este aprendizaje al nivel de estudios de postgrado, gracias a convenios con la Universidad Europea. Esta educación permite que el Grupo Best ofrezca a los mejores profesionales del sector inmobiliario y financiero para cumplir los objetivos de todas sus franquicias.

Tal como corresponde a las nuevas incorporaciones, las sedes de Córdoba y León se encuentran culminando su fase de formación inicial, la cual seguirá y se diversificará durante el tiempo.

Las herramientas necesarias que garantiza el Grupo Best para alcanzar el éxito Los más de 30 años de experiencia de esta firma se encuentran a la disposición de sus franquiciados, lo que garantiza una cartera de más de 400.000 inmuebles disponibles en 70 bancos, agencias y particulares, que respaldan a los franquiciados de cada rincón de España, quienes también pueden ofrecer a los clientes finales propiedades internacionales, en 63 países.

Las estrategias de marketing, con difusión de la información en más de 100 portales inmobiliarios y 1.000 páginas web, nacionales e internacionales, representan un gran aporte para quienes decidan emprender un excelente negocio a través del Grupo Best, con el añadido de la publicidad gratuita a cargo de la Central, con posicionamiento en Google y redes sociales.

Invertir en el Grupo Best es una sabia decisión para multiplicar el capital y asegurar una inversión respaldada por una corporación sólida, en pleno proceso de expansión.

