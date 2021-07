Saint Philip’s destaca como academia de idiomas de referencia en Jaén por la especialización en sus servicios

La academia de idiomas Saint Philip’s ofrece para este verano, cursos de inglés completos, impartidos por profesores nativos del idioma y licenciados en Filología Inglesa. De esta manera no solo se garantiza la mejor enseñanza, sino también el mejor aprendizaje. Se trata de unos cursos que están disponibles desde niños de 3 años, hasta adultos. Con el avance de las investigaciones en el área cognitiva, se ha demostrado que aprender idiomas puede traer importantes beneficios para la persona, no solamente con respecto a procesos mentales e intelectuales, sino que además ayuda notablemente en el crecimiento personal y profesional.

Saint Philip’s, referente en academia de idiomas Saint Philip’s Academy es actualmente una de las mejores academias de idiomas, no solo de Jaén, sino también de España. Además, es un centro platinum de Cambridge (exams Andalucía) y así el único centro de examenes platinum en la provincia de Jaén y la de Córdoba. Esto se debe principalmente a la calidad de sus contenidos y los métodos utilizados por sus profesores, los cuales hablan el inglés de manera nativa o están licenciados en Filología Inglesa. Esto quiere decir que la formación se lleva a cabo por especialistas del idioma, que garantizarán el mejor aprendizaje para sus estudiantes. En la academia se pueden encontrar dos modalidades de enseñanza del inglés. En primer lugar, están los cursos que se imparten a grupos que van desde niños/as de 3 años, hasta adultos, y que constan de 3 horas de clases semanales. La mitad de ese tiempo se dedica al listening y el speaking, mientras que la otra mitad está centrada en reading, writing y use of English.

Por otro lado está el Speaking School, dedicado a las personas que ya hablan inglés, pero desean mejorar el dominio del idioma, y especialmente el rendimiento y fluidez de su vocabulario.

Importancia de aprender inglés Aprender idiomas tiene por sí mismo un impacto significativo a nivel cerebral y cognitivo. El aprendizaje de nuevos idiomas incentiva las funciones cerebrales, mejorando procesos cognoscitivos como la concentración y la memoria, ayudando incluso a prevenir la aparición de enfermedades como el Alzheimer. Sin embargo, la importancia y los beneficios de formarse en un nuevo idioma, y especialmente el inglés, no solamente se quedan en el área cognitiva, sino que también interviene positivamente en el crecimiento personal y profesional. Quienes pueden hablar inglés, tienen mejores posibilidades de adquirir puestos de trabajo de mayor importancia a nivel nacional e internacional, especialmente en los Estados Unidos. De manera que aprender inglés no solo constituye una excelente forma de cultivar conocimiento, sino también de invertir en el futuro.

Es por eso que hoy en día, Saint Philip’s Academy pone sus cursos a disposición de todas las personas que en este próximo verano quieran aprender el idioma más hablado y más importante alrededor del mundo, de la mano de los mejores profesores nativos y filólogos de la lengua inglesa.