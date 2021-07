5 tips a tener en cuenta para seleccionar la residencia estudiantil de los hijos Emprendedores de Hoy

domingo, 18 de julio de 2021, 19:58 h (CET)

Elegir un nuevo teléfono móvil o decidir a qué dedicarse el resto de la vida son algunas de las decisiones que deben tomar los adolescentes y que les generan muchas dudas. Su día a día se basa en la incertidumbre y la mayoría no tiene claro que hará el resto de la semana.

El estrés es el principal acompañante en esta fase y, para que puedan tomar las decisiones correctas, mientras siguen descubriendo y desarrollándose, lo mejor es que cuenten con la compañía de familiares y el asesoramiento profesional en según qué momentos. Una de las principales decisiones es la elección de residencia de estudiantes, ya que en ella van a conocer a sus futuros amigos para toda la vida, a madurar, a aprender a cocinar y a limpiar, a crecer y a estudiar para prepararse los exámenes que les llevarán al título que les permitirá trabajar de lo que sueñen.

El grupo Xior Student Housing es el acompañante perfecto durante esta etapa de elección. La compañía se encarga de ofrecer al estudiante el alojamiento con las comodidades y las prestaciones que convertirán la residencia de estudiantes en su nuevo hogar, garantizando la diversión y la seguridad del hijo y la tranquilidad de los padres.

La mejor forma de disfrutar, vivir, conectar y estudiar Los padres son las personas que más sufren. Su día a día se basa en cubrir las necesidades de sus hijos y, cuando se van a la universidad, lo hacen todavía más. ¿Qué necesitan? Estudiar mucho pero sin demasiadas distracciones. Vivir en un entorno seguro, pero sin dejar de divertirse. Este punto de equilibrio es complicado de conseguir y Xior Student Housing es una de las pocas compañías capaz de conseguirlo.

Desde 2007 y con presencia en 4 países europeos, Xior Student Housing tiene un eslogan muy claro: ¡Estudia, conecta, vive y disfruta!

Siempre acompañados El momento de alojarse en una residencia es el disparo de salida hacia la independencia. En ese momento, los jóvenes empiezan a hacerlo todo (o casi todo) por ellos mismos, lo cual aumenta (y mucho) las probabilidades de que surja cualquier tipo de contratiempo. Tener a los hijos alojados en las residencias de estudiantes de Xior Student Housing ofrece un extra en tranquilidad, ya que es una garantía de que hay personas dedicadas exclusivamente a ayudar y escuchar a los inquilinos ante cualquier problema.

La vida universitaria es una de las etapas más esperadas por los jóvenes. Para vivirla plenamente, es vital convivir con gente que tenga el mismo tipo de objetivos, motivaciones y preocupaciones. #xiorfamily es un concepto real: juntos crean una gran familia. ¿Quién no recuerda a sus amigos de la época de la universidad? Algunos son para toda la vida.

Educación y éxito garantizado La posibilidad de que los hijos puedan estudiar en una ciudad de primer nivel académico y cosmopolita como es Barcelona es una inversión para su futuro.

Elegir cualquiera de sus residencias es una apuesta sin riesgos ni sorpresas. La cuota mensual ofrece todos los servicios básicos de cualquier alojamiento, además de los extras en seguridad, confort e instalaciones.

Continuidad en la transmisión de valores Los padres transmiten unos valores a sus hijos durante todo el proceso de educación. A medida que van creciendo, se van viendo resultados, pero en el momento en que se independizan es cuando todo aflora con mayor claridad.

A los miembros de Xior Student Housing les encanta ver a sus chicos como eran en septiembre y el cambio en junio: se marchan con la cabeza más alta, transmiten más seguridad, satisfechos por los resultados académicos y por haber vivido una experiencia única, que muchos de ellos repetirán el próximo curso.

El objetivo de la compañía es que, con el paso de los años, cualquier estudiante que pase por Xior, eche la vista atrás y recuerde la juventud como la mejor etapa de su vida.

El concepto Xior Student Housing, presente en gran parte de Europa Xior Student Housing NV es el primer y único fondo de inversión inmobiliaria belga (BE-REIT) especializado en el segmento de las viviendas para estudiantes en Bélgica, los Países Bajos, España y Portugal.

Desde 2007, en su calidad de propietario y operador, Xior Student Housing ha estado construyendo viviendas estudiantiles de alta calidad y fiables para los estudiantes que buscan un lugar donde puedan estudiar, vivir y disfrutar de la vida en condiciones ideales.

Xior está acreditada como RREC pública según la legislación belga desde 2015, cotizando sus acciones en Euronext Bruselas, (XIOR) con una capitalización de mercado de aproximadamente 1.200 millones de euros. En cinco años, Xior ha conseguido ampliar su cartera inmobiliaria de aproximadamente 200 millones de euros a 2.000 millones de euros (incluyendo el pipeline), con casi 17.000 habitaciones para estudiantes en 31 ciudades de 4 países.

Permitir que los estudiantes se centren solo en lo esencial, según Xior, puede marcar la diferencia. Esto no solo es así para los estudiantes locales (y sus padres) que encontrarán en Xior un socio fiable, sino especialmente para los estudiantes extranjeros, donde Xior ofrece un punto central de contacto, proporcionándoles los contactos que necesitan en las autoridades adecuadas para que su estancia en la ciudad estudiantil correspondiente sea lo más productiva y agradable posible.

Se ofrecen contratos de alojamiento por curso académico, por semestre, mensual o incluso para grupos, siendo flexibles con las necesidades que requieran los clientes.

Gracias a ellos, cualquier joven puede vivir, divertirse, estudiar y desarrollarse en una entorno seguro que marcará su futuro para siempre.

