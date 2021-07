Alfonsina Uriburu ofrece el tratamiento de criolipolisis en Boiro Emprendedores de Hoy

viernes, 16 de julio de 2021, 11:00 h (CET)

Eliminar la grasa localizada en una sesión de una hora, sin tener que someterse a una cirugía, es una de las ventajas que atrae cada vez más personas a realizarse un tratamiento de criolipolisis en Boiro con la doctora Alfonsina Uriburu en la unidad médico estética FEMME. Este procedimiento no invasivo ofrece los mismos resultados que una liposucción sin tener que pasar por un quirófano, con una recuperación más rápida y sin dolor.

La congelación de los adipocitos provoca la eliminación de la grasa progresivamente Congelar la célula de grasa hasta provocar su destrucción es la función del tratamiento estético criolipolisis, uno de los procedimientos estéticos más demandados en Boiro, a cargo de la doctora Alfonsina Uriburu. La efectividad y simplicidad de este método para acabar con la grasa localizada se basa en que el oxígeno que nutre la célula disminuye provocando que se produzca una necrosis de forma inmediata.

Todo el tratamiento inicia con un estudio personalizado del paciente, mediante el cual se determinará si el paciente es candidato a este procedimiento estético. Aunque el efecto comienza desde la primera sesión, la destrucción de la grasa es progresiva y su resultado comienza a verse después de los tres meses de la sesión.

Recuperación rápida y sencilla Realizarse una criolipolisis tiene múltiples ventajas. Entre ellas destaca el hecho de que el procedimiento no produce dolor. La única afección que puede presentar el paciente es el enrojecimiento de la piel y adormecimiento en la zona tratada, pero es temporal y reversible. También es mucho más económico que una liposucción debido a que no requiere anestesias ni quirófanos. Además, su recuperación es mucho más rápida y menos complicada. Después de los dos meses de la última sesión se evalúan los resultados y se planifica de ser necesario, los ajustes que se requieran para lograr el objetivo inicial. El paciente se puede realizar otros tratamientos estéticos corporales para potenciar el efecto de la criolipolisis y acelerar los resultados con masajes linfáticos y la estimulación electromagnética que reduce grasa intramuscular fortaleciendo y tonificando el músculo.

Lo más importante es recibir esta atención por parte de personas capacitadas para los tratamientos médicos estéticos como la doctora Alfonsina Uriburu de la unidad médico estética FEMME, ya que estos conocen qué procedimientos se pueden combinar para brindar mejores resultados.

