Las rebajas de verano de la tienda Tres XL

viernes, 16 de julio de 2021

Las rebajas de verano en la colección de ropa de la tienda Tres XL están disponibles hasta el 31 de agosto. Los descuentos se ofrecen tanto en la tienda online, como en la sede física en Torrelavega, Cantabria.

El negocio, especializado en prendas de tallas grandes, ofrece un amplio catálogo tanto para hombres, como para mujeres, con los mejores diseños de la temporada.

El color y la frescura del verano han llegado a las prendas de Tres XL, que dispone de lencería, pijamas y ropa casual, con las medidas específicas para las prendas de arriba y para pantalones o faldas, de manera que los clientes puedan acertar en el tamaño de las piezas solicitadas.

Los orígenes de Tres XL Rocío y David, la pareja de fundadores de este negocio, iniciaron este emprendimiento al no encontrar en el mercado ropa adecuada a sus necesidades. Por tanto, uno de los principales valores de Tres XL es la empatía con la que sus creadores atienden a sus clientes, ofreciéndoles soluciones para verse y sentirse bien, sin tener que conformarse con opciones que no satisfagan totalmente sus necesidades.

Con una política de atención directa, exclusiva y acorde con los gustos de sus compradores, la tienda destaca por su método de devolución capaz de aceptar lo que al cliente no le haya gustado, además de la posibilidad de hacer envíos contra reembolso.

Precios insuperables en las rebajas de verano En esta tienda, los clientes se verán doblemente favorecidos durante este verano gracias a las rebajas que se pueden conseguir en todos los ítems disponibles en el portal web, con envío gratuito a toda España peninsular a partir de la compra de 45 euros.

Los descuentos de verano en la tienda Tres XL van desde un 10% hasta un 50% en todos los productos de su stock, que incluyen camisetas, vestidos cortos y largos, leggins, kimonos, pareos, shorts, pantalones de seda talla única, camisetas reductoras, lencería, calzado y muchas opciones más para quienes desean estar a la moda.

Para los hombres, la extensa gama de ropa incluye pantalones de algodón, bermudas, camisetas, sudaderas, boxers, calcetines, entre otras prendas que pueden llegar más allá de la talla 56.

En la zona outlet de la página web es posible conseguir ropa cómoda y a la moda para quienes desean renovar su armario. En la tienda Tres XL, los usuarios de tallas plus siempre llegarán al lugar perfecto para escoger entre una gran variedad de opciones, con precios asequibles y atención amable.

