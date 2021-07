¿Dónde comprar un buen jamón de bellota ibérico? Enrique Tomás Emprendedores de Hoy

viernes, 16 de julio de 2021, 11:26 h (CET)

El jamón de bellota ibérico se ha convertido en la carta de presentación de España por su protagonismo en los más suculentos platos.

Una de las cualidades acerca de su producción radica en que se origina a partir de cerdos criados en la Dehesa, comiendo básicamente bellota durante la Montanera, de ahí su nombre. Este producto es muy admirado en la gastronomía española y en el resto del mundo.

El reconocido manjar que deleita los paladares más exigentes se puede adquirir en las tiendas especializadas de Enrique Tomás, especialistas en la venta de jamón curado. La empresa posee un amplio conocimiento sobre el producto y garantiza con su etiqueta negra Enrique Tomás la máxima calidad en todos los productos comercializados.

Tradición culinaria en un solo lugar Enrique Tomás ofrece un jamón auténtico, capaz de despertar emociones con su sabor y autenticidad y que puede ser disfrutado en distintas presentaciones: la pieza entera, a taquitos, en forma de virutas y, por supuesto, a lonchas.

Resulta a veces complejo encontrar un jamón de calidad y procesado de la manera que merece, además de que no siempre está disponible en todas las charcuterías. En este sentido, Enrique Tomás garantiza a los consumidores jamones en su punto ideal de curación para cualquier momento o situación, ya sea para celebraciones y eventos importantes, así como para reuniones familiares

En la página web de Enrique Tomás es posible visualizar información detallada sobre cada uno de los productos, con el fin de que el público interesado pueda escoger el mejor jamón cortado tanto a máquina, como con cuchillo, por los mejores profesionales. Su prioridad es generar confianza a través del compromiso, rentabilidad y eficacia.

Degustación para experimentar todos los sabores Enrique Tomás trata de hacer la compra más práctica y ofrece atención especializada para encontrar el mejor jamón de bellota ibérico de acuerdo con las preferencias de sus compradores, que puede variar entre suave, intenso, aromático y sabroso.

Por otra parte, brinda packs de degustación para descubrir y experimentar todos los sabores disponibles. La diferencia de presentaciones radica en los diversos gustos y necesidades del consumidor por el jamón de bellota ibérico.

Con respecto al precio, suele ser un poco superior a las demás categorías de jamones existentes en el mercado. La razón se debe a varios factores, uno de ellos es que al ser un producto exclusivo en su producción y curación, la cantidad suele ser más limitada con respecto a otras categorías y porque su elaboración tarda años en finalizar si se hace correctamente. No obstante, Enrique Tomás hace lo posible para disponer de este manjar sin limitaciones. Se puede comprar como se prefiera, en tienda física, o con tan solo un clic se puede hacer la selección y tenerlo al alcance del hogar para probarlo desde su tienda online.

El jamón de Enrique Tomás está en la lista de los servicios predilectos de España. La empresa se caracteriza por conservar el producto para complacer hasta el último bocado.

