Alquiler de oficina en un coworking en el centro de Madrid: The Star Coworking

viernes, 16 de julio de 2021, 11:59 h (CET)

A raíz de la pandemia, muchas personas han sufrido consecuencias en el ámbito laboral y han tenido que adaptarse para trabajar a distancia, una tarea que no es nada sencilla. The Star Coworking ofrece un espacio ideal en el corazón de Madrid para un alquiler de oficina óptimo.

Distintos espacios y servicios The Star Coworking es un espacio ideado para que los profesionales tengan un espacio privado libre de distracciones en el que puedan trabajar cómodamente. Cuenta con varios ambientes tipo oficina que se comparten con otros trabajadores o empresas. Los alquileres en este espacio no suponen los fuertes gastos que implica una oficina tradicional, ya que es el coworking quien asume todos los suministros, servicios y rentas.

Ofrece 4 servicios principales: la reserva de salas para reuniones en ocasiones puntuales, la oficina virtual, un puesto fijo exclusivo con silla, mesa y cajonera y la oficina privada. Esta última tiene una capacidad desde 2 a 8 personas, completamente equipada con climatización y ventilación, servicio de copistería, todos los suministros incluidos y acceso libre a las zonas comunes. Esta es una opción perfecta para la vuelta a la normalidad de tantas empresas que renunciaron a una oficina tradicional con todos los costes que implica durante la pandemia y que, ahora, vuelven al día a día habitual.

Todos los servicios están incluidos, ofrecen conexión a internet wifi y cable, impresora, alarma, control de accesos, completamente amueblados (mesas, escritorios, sillas ergonómicas) y mantenimiento. Además de todos los costes de suministros. La idea es crear un ambiente laboral en el que se pueda interactuar con otras personas y, del mismo modo, disponer de todos los servicios de una gran empresa.

Ventajas de experimentar en The Star Coworking Empresas como The Star Coworking ofrecen una gran variedad de servicios para aquellos que buscan espacios ideales para trabajar fuera de casa. Esta compañía ubica sus espacios en una privilegiada zona de Madrid, con excelente acceso al centro financiero de la capital española.

Es un espacio muy singular, distinto a su competencia, donde la atención personalizada es un constante y donde poder realizar reuniones, establecer una oficina física o ubicar una empresa en la mejor zona de Madrid está al alcance de todos.

Entre las ventajas ofrecidas destaca la optimización de los costes implícitos en el alquiler de una oficina física tradicional, sin olvidar en ningún momento los 4 pilares que dieron nacimiento a este coworking: la comodidad, la flexibilidad de los servicios ofrecidos, la calidad y una ubicación inmejorable.

