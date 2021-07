Protect Soiart Distribución dispone del purificador de aire Winix Zero Emprendedores de Hoy

viernes, 16 de julio de 2021, 18:11 h (CET)

Con la llegada de la pandemia, la necesidad de respirar un ambiente más limpio dentro del hogar y la oficina ha cobrado un mayor protagonismo. En este sentido, el purificador de aire Winix Zero destaca por ofrecer la tecnología PLASMA WAVE que elimina bacterias y microorganismos del ambiente y superficies.

En el mercado existen múltiples marcas y modelos de purificadores. Sin embargo, a la hora de seleccionar un producto, deben conocerse bien sus características, usos y limitaciones, ya que no todos los equipos cuentan con la misma efectividad para retener virus, polvos y bacterias. Para hacer una mejor selección de los purificadores de aire, tiendas online como Protect Soiart Distribución, ponen a disposición del cliente un stock de productos de las mejores marcas.

¿Por qué aumenta el uso del purificador de aire Winix Zero durante la primavera? El aire que se respira en el hogar o en la oficina suele estar 10 veces más contaminado, sobre todo en primavera, debido a la acumulación de polvo, polen y otros gérmenes y bacterias contaminantes. Para evitar alergias o enfermedades causadas por estos alérgenos, uno de los purificadores recomendados por los expertos es el purificador de aire Winix Zero, un producto de alto rendimiento capaz de limpiar el ambiente interior de esporas de moho, humo de cigarrillo y diversos olores domésticos comercializado por Protect Soiart Distribución.

Este purificador posee un sistema de filtración de cuatro capas que incluye, un pre-filtro lavable, filtro de carbón activado, el filtro HEPA true y el sistema activo Plasma Wave. Esta potente tecnología, crea moléculas de hidróxilo que neutralizan las bacterias de forma natural, eliminando un 99% los virus y moléculas volátiles del ambiente.

Máxima protección contra virus y bacterias Con la llegada del coronavirus, ha aumentado la compra de purificadores de aire en escuelas, comercios, hogares y oficinas.

La elección correcta de un purificador puede ser un gran alivio para la salud. Para elegir un purificador capaz de eliminar virus y bacterias se recomiendan los aparatos de purificación de aire con tecnologías activas como PXCELL, ActivePure, Plasmawave como los que ofrece el purificador de aire Winix Zero. La vida media de los filtros de purificador de aire es de 12 meses en un ambiente normal.

Cuidar la salud debe ser la prioridad para cualquier ser humano. Pensando en esta necesidad, Protect Soiart Distribución ofrece tecnologías cada vez más efectivas como los purificadores de aire que ofrece para eliminar virus y bacterias y promueven ambientes más sanos.

