AleaSoft: Las oportunidades de las renovables en otros mercados europeos

viernes, 16 de julio de 2021, 15:22 h (CET) Europa se encuentra ante el desafío de descarbonizar la economía en las próximas décadas. Será un camino con oportunidades que abarcan también a mercados eléctricos como los de Polonia, Grecia, Rumanía y Serbia, que tienen precios atractivos y una parte importante de la generación eléctrica utiliza combustibles fósiles, por lo que existe mucho recorrido para el desarrollo renovable. Esto los hace estar entre los que están despertando mayor interés a la hora de analizar posibles inversiones en renovables El pasado 15 de julio se realizó el webinar “Perspectivas de los mercados de energía en Europa. Mercados eléctricos europeos: cierre semestral. Visión de futuro: hidrógeno verde” organizado por AleaSoft. En el encuentro se analizó el comportamiento de los mercados eléctricos europeos durante el primer semestre de 2021, la situación actual de precios altos en los mercados y las perspectivas para la segunda parte del año. Además se comentó la visión de futuro sobre el papel que desempeñará el hidrógeno verde en la transición energética. La grabación del webinar se puede solicitar aquí.

En el webinar se analizó la evolución de los mercados de Polonia, Grecia, Rumanía y Serbia, que pueden ser interesantes para los inversores en renovables, tanto por los precios como por tener mucho recorrido para el aumento de la capacidad renovable.

Demanda eléctrica de otros mercados europeos

La demanda eléctrica de los mercados de Polonia, Grecia, Rumanía y Serbia en la primera parte del año 2020 se vio afectada por la crisis de la COVID‑19, de la misma forma que sucedió con el resto de mercados europeos. Una vez superados los primeros meses de dicho año cada país ha tenido su propia evolución. En enero de 2021 los mercados de Polonia y Rumanía ya recuperaron los niveles de enero de 2020, cuando aún la pandemia no había impactado de forma importante en Europa.

El mercado griego muestra en verano un comportamiento similar al de otros mercados del sur de Europa, como España, Portugal e Italia, en el que la demanda sube por el aumento de las temperaturas, mientras que en los mercados de Polonia, Rumanía y Serbia el comportamiento es similar al de mercados como los de Alemania o Francia, donde no hay este efecto de “pico” de demanda en verano.

Precios de otros mercados eléctricos europeos

La evolución de los mercados de Polonia, Grecia, Rumanía y Serbia fue similar a la del resto de los mercados europeos durante 2020 y la primera mitad de 2021. En los primeros meses de 2020 los precios bajaron por el efecto de la pandemia y a partir de ahí subieron a la par que los precios del gas y de los derechos de emisión de CO2.

Los precios de los mercados de Polonia y Grecia son altos si se comparan con los del resto de los mercados europeos. Los de Rumanía y Serbia están al nivel del resto de mercados europeos pero situados en la banda alta del promedio del resto de mercados.

Oportunidades en otros mercados europeos

Los precios de los mercados de Polonia, Grecia, Rumanía y Serbia son una oportunidad para invertir. Además, estos mercados están menos saturados en cuanto a proyectos renovables. Son mercados que aún tienen mucha producción con combustibles fósiles. Por ejemplo, Polonia y Rumanía tienen mucha producción con carbón. Rumanía también tiene aún mucha producción de electricidad con productos petrolíferos. Por tanto hay mucho camino para las renovables y además con precios atractivos, lo que los hace estar entre los países que están despertando mayor interés a la hora de analizar posibles inversiones en renovables.

Análisis de AleaSoft sobre las perspectivas de los mercados de energía en Europa

Precisamente la financiación de proyectos renovables será uno de los temas que se analizarán en el próximo webinar de AleaSoft, que se realizará el 7 de octubre con la participación de ponentes de Deloitte, además de los de AleaSoft. Este webinar se realizará justo un año después del webinar de octubre de 2020 en el que también se contó con la participación de ponentes de Deloitte. Por esta razón, el habitual análisis de la evolución de los mercados de energía europeos tendrá esta vez una perspectiva interanual Otro tema que se analizará es la Importancia de las previsiones en las auditorías y en la valoración de carteras.

Actualmente en AleaSoft se está realizando promociones de las previsiones de corto, medio y largo plazo de los mercados europeos, entre los que se encuentran los mercados de Polonia, Rumanía, Grecia y Serbia. Estas previsiones cuentan con una base científica y la calidad y coherencia de los resultados está avalada por los más de 20 años que lleva AleaSoft trabajando para las principales empresas del sector de la energía.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/oportunidades-renovables-otros-mercados-europeos/

