3 de cada 5 catalanes serán sancionados este verano por aparcar mal su coche en la playa según Parkimeter

viernes, 16 de julio de 2021, 14:46 h (CET) El aumento de vehículos en la costa provoca que las playas puedan triplicar el número de coches respecto al resto del año. La reserva de un aparcamiento puede ahorrar al conductor hasta el 70% de las multas que recibe a lo largo del año Según los datos recopilados por la plataforma española de reservas de aparcamiento en Europa Parkimeter, durante los meses de junio, julio y agosto, el número de sanciones por mal aparcamiento o incumplimiento del estacionamiento regulado se multiplica por 10 en Cataluña.

Se trata de un incremento que afecta especialmente a las regiones de costa catalana, y que se produce más concretamente en las playas.

Así mismo, durante los meses de verano aumentan un 250% el uso de coche en zonas costeras y en Barcelona capital. Este dato viene empujado tanto por los conductores nacionales como especialmente por el turismo internacional. Los franceses e italianos son los turistas que más llegan a Cataluña en coche y los que más reservas realizan de aparcamientos.

Nacho Cofré, CEO de Parkimeter explica, "En Cataluña cada vez más los conductores adquieren la cultura de reservar aparcamiento antes de acudir al destino. Ya sea para ir a una reunión en una zona de complicado aparcamiento, salir a cenar o simplemente hacer turismo. Aún así siguen siendo los europeos los que más reservas de parking realizan en Cataluña, encabezados por los turistas franceses".

Este verano es la temporada alta más deseada para el sector de los aparcamientos, especialmente perjudicado por la pandemia en la que el confinamiento generó pérdidas millonarias a todos los propietarios de estos negocios.

La tecnología permite que los conductores puedan acceder a una plataforma para encontrar, comparar precios y reservar el aparcamiento que más se ajuste a sus necesidades. Las zonas de la costa catalana son unas de las que más vehículos recibirán durante estos meses por lo que el aumento las reservas de los aparcamientos es exponencial. De esta manera, Parkimeter espera duplicar sus reservas de aparcamiento este verano respecto al año pasado.

Además el hecho de que durante estos meses en muchas ciudades se activen zonas de restricción de aparcamiento en la calle obliga a los conductores a buscar un lugar alternativo para dejar su vehículo y evitar así sanciones económicas.

Costa Catalana con más turistas en verano con coche:

Salou y Sitges en Costa Dorada 39,4%

Lloret de Mar y Costa Brava 38,5%

Costa del maresme con Sant Pol de Mar 11%

Santa Susanna 5,3% Estas localidades catalanas llegan a multiplicar por 10 el número de coches que reciben sus calles por los veraneantes y hace muy complicado el aparcamiento del vehículo. Muchas de las viviendas alquiladas para pasar una temporada de vacaciones no incluyen plaza de aparcamiento y esto obliga a los conductores a aparcar donde pueden que en muchas ocasiones no es donde deben.

Desde Parkimeter se calcula que en algunas de las playas más concurridas, un conductor puede llegar a tardar hasta 45 minutos para encontrar un aparcamiento en la calle.

Por este motivo, cada vez es más habitual entre los conductores utilizar servicios de reserva de parkings como la que ofrece Parkimeter. Una tendencia que ha aumentado un 25% desde el inicio de la pandemia y que este verano seguirá creciendo hasta un 50%.

La reserva de un aparcamiento puede ahorrar al conductor hasta el 70% de las multas que recibe a lo largo del año ya que las sanciones por dejar el vehículo en espacios prohibidos o superar el tiempo en estacionamientos regulados, son las más impuestas.

En verano aumentan las sanciones por aparcar mal

Es precisamente en estos destinos de playa donde cada año se producen el mayor volumen de sanciones por mal aparcamiento. Según los datos de Parkimeter, 3 de cada 5 catalanes serán multados durante este verano por aparcar mal su coche.

Muchas zonas de playa se convierten en zonas de estacionamiento regulado para poder controlar el número de vehículos que acceden a las costas. Esto provoca que muchos conductores que acuden a disfrutar de un día de playa se vean obligados a prestar atención al ticket de la zonal azul o verde. Una amplia mayoría acaba siendo sancionada por no cumplir la normativa.

