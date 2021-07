Schneider Electric alcanza el hito de 10.000 MW gestionados en acuerdos de compraventa de energía renovable Comunicae

viernes, 16 de julio de 2021, 14:51 h (CET) En conjunto, los clientes del servicio de consultoría en PPA de Schneider Electric han contratado más de 10.000 MW de energía eólica y solar en todo el mundo, el equivalente a más de 300.000.000 toneladas métricas de CO2. Este hito se ha logrado gracias al apoyo de más de 140 PPA corporativos completados desde 2014 Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha alcanzado el hito de más de 10.000 megavatios (MW) gestionados en acuerdos de compraventa de energía renovable (PPA) a nivel global desde 2014. Esto equivale a más de 300 millones de toneladas métricas de emisiones de carbono o a la cantidad de CO2 almacenada anualmente en, aproximadamente, 367 millones de acres de bosque – la misma superficie que tres de los cuatro estados más grandes de EE.UU (Texas, California y Montana) juntos.

Semejante marca, la mayor anunciada públicamente por una consultoría independiente a nivel global, se ha logrado gracias a la gestión de más de 140 PPA de clientes corporativos de Schneider Electric.

El servicio de consultoría de Schneider Electric trabaja en nombre de organizaciones interesadas en comprar energía a través de PPA, ayudándoles a comprender los matices de los mercados de renovables y a estructurar y negociar la transacción con el partner de energía renovable de confianza que mejor satisfaga sus necesidades. De esta manera, acelera y simplifica significativamente el proceso y reduce el riesgo.

Schneider Electric fue una de las primeras empresas en proporcionar consultores especializados en 2014, cuando el mercado de PPA corporativos empezó a acelerarse y, desde entonces, ha respaldado algunas de las transacciones anunciadas más grandes de la historia. Su equipo global de expertos ha colaborado con organizaciones de EE. UU., México, India, Australia y Europa y la compañía participa activamente en la definición de los mercados emergentes en Brasil, Singapur y Vietnam. Tal alcance geográfico permite a los clientes aprovechar la amplia experiencia de mercado de Schneider Electric, junto con su expertise local, para garantizar acuerdos óptimos para sus carteras. Actualmente, en todo el mundo, más de 26 teravatios-hora (TWh) de compras de energía renovable están siendo asesorados por el equipo de la compañía.

“Este hito no pertenece a Schneider Electric, sino a nuestros clientes, quienes, a través de sus acciones colectivas, han demostrado el poder de las adquisiciones corporativas de energía renovable,” comenta Steve Wilhite, SVP de Schneider Electric. “Lo que más nos ha impresionado en estos últimos años es ver cómo ha evolucionado la variedad de compañías que están buscando energías renovables, alcanzando sus objetivos de descarbonización a escala y, en muchos casos, marcando el ritmo para otras empresas de su sector. Estamos orgullosos de jugar un papel en esta extraordinaria transformación energética.”

El equipo de energía renovable de Schneider Electric forma parte de la división de Servicios de Energía y Sostenibilidad (ESS) de la compañía, que proporciona servicios de consultoría más amplios al mercado corporativo sobre gestión de recursos y datos, eficiencia energética, sostenibilidad, descarbonización y mitigación del cambio climático y estrategias de gestión de riesgos. En total, la división ESS gestiona anualmente más de 30 mil millones de dólares en gastos de energía en nombre de sus clientes y rastrea casi 130 millones de toneladas métricas de emisiones de carbono corporativas. Sus clientes de energía renovable incluyen Faurecia, Kellogg Co., Signify, Digital Realty y DSM y ha participado en proyectos como el programa Gigaton PPA de la cadena de suministro de Walmart y el primer consorcio paneuropeo para un PPA virtual.

El anuncio del hito de 10.000 MW es el último de una serie de ofertas de servicios informadas acerca de la expansión geográfica de Schneider Electric como el lanzamiento de los Servicios de Consultoría de Cambio Climático de la compañía, la mejora de los servicios de descarbonización de la cadena de suministro global o la apertura de nuevas operaciones en Singapur para atender las crecientes necesidades de los clientes de Asia Oriental y Japón.

En septiembre, la compañía recibió el premio Clean Energy Trailblazer de manos de la iniciativa RE100 de The Climate Group y, en marzo, fue reconocida por el Center for Resource Solutions por su liderazgo en el desarrollo del mercado de energía renovable en Asia. A principios de este año, Corporate Knights nombró a Schneider Electric como la empresa más sostenible del mundo.

Para saber más acerca de los servicios de consultoría en energía renovable de la compañía, visita www.se.com/ess.

