Placas solares un ahorro importante en hogares y empresas, por ADRATEK

viernes, 16 de julio de 2021, 14:31 h (CET) Desde que los etruscos colocaron la primera teja, nada ha revolucionado tanto nuestros tejados como los paneles fotovoltaicos La ecología se ha convertido en una de las tendencias más candentes de los últimos años. Cada vez se habla más de la necesidad de utilizar energía verde. Entre todas las ramas de las fuentes de energía renovables, la energía fotovoltaica es la más desarrollada. Esto se debe a los procedimientos constantemente simplificados y a los atractivos sistemas de apoyo a los inversores.

Cabe destacar que la instalación de placas solares no sólo contribuye a la protección del medio ambiente, sino que también permite independizarse del aumento de los precios de la electricidad.

¿Qué inició los cambios en la industria energética?

Hay en la actualidad varios factores determinantes denominados “inflamatorios” en el sector de la energía. En primer lugar, hay que mencionar el desarrollo económico y la creciente demanda de energía. Al mismo tiempo, los combustibles fósiles, al ser agotables, se están encareciendo, y su constante extracción provocará un déficit en algún momento.

En segundo lugar, el mundo está luchando contra una enorme contaminación ambiental, el problema se agrava, y el aumento de las emisiones de dióxido de carbono hace saltar la alarma a los ecologistas. Este año, además, hay que enfrentarse a una factura de electricidad mucho más alta. Esto tiene que ver, entre otras cosas, con un nuevo impuesto, el llamado canon eléctrico, que los usuarios de la electricidad extraída de las centrales están obligados a pagar.

La aparición de un gran número de empresas de servicios y el desarrollo de la tecnología han contribuido a reducir los precios de las instalaciones, todos estos factores dieron lugar a un desarrollo dinámico de la industria fotovoltaica y a las placas solares.

Fotovoltaica, ¿a qué hay que prestar atención?

La fotovoltaica es una forma de producción de energía basada en la conversión de la radiación solar en corriente continua. Sin embargo, para que la electricidad llegue a los enchufes necesitamos varios componentes que conforman el sistema fotovoltaico.

Los componentes más importantes de la instalación son los módulos fotovoltaicos, el inversor, la estructura de montaje y la protección adecuada. Otro aspecto muy importante es la elección de la empresa que realizará la instalación de las placas solares.

¿A qué hay que prestar atención a la hora de elegir los componentes y la empresa de montaje?

- Sobre todo, la empresa debe tener al menos varios años de experiencia y sus propios equipos de montaje.

- Hay que recordar que el inversor es la base de la instalación. Debe tener una larga garantía y un servicio que funcione bien en España.

- Cada instalación debe tener una conexión a tierra, este servicio es estándar en una buena y experimentada empresa de instalación.

- En el caso de las sombras, vale la pena elegir un sistema fotovoltaico con optimización. El asesor debe tener esa opción en su oferta y, a partir de una entrevista, proponer una solución adecuada.

La fotovoltaica desde el punto de vista práctico

¿Cómo elegir una instalación fotovoltaica? Adratek, empresa instaladora de placas solares, aconseja que se adapte el sistema fotovoltaico a las necesidades individuales de electricidad.

Es importante tener en cuenta la facturación del consumidor a la compañía eléctrica y la posibilidad de ampliar la vivienda con aparatos eléctricos adicionales. Una consulta detallada con un asesor debe preceder siempre a una oferta.

La cubierta no es muy importante, porque las mejores empresas tienen diseños para todo tipo de tejados. La opción más barata es el sistema utilizado en la chapa trapezoidal y la teja, mientras que el sistema de lastre dedicado a las cubiertas planas puede resultar mucho más caro.

Si el tejado no tiene suficiente superficie, está en malas condiciones técnicas, o se viera la necesitad que instalar las placas hacia el norte, vale la pena considerar las instalaciones en el suelo.

La distancia del edificio objetivo no afectará al funcionamiento de la instalación. Sin embargo, es importante elegir un ángulo de inclinación adecuado, ya que el ángulo de incidencia de los rayos solares no es constante, la ubicación óptima será en un ángulo de 30-45◦ con respecto al suelo.

¿Qué equipo de aprovechamiento solar se debe elegir?

Se sugiere el uso de equipos y componentes de gama media y alta. Los optimizadores de potencia utilizados en estos sistemas realizan mediciones en tiempo real.

El inversor es el corazón de toda instalación. A la hora de elegir el inversor adecuado, hay que prestar atención a marcas. Existe una amplia gama de placas en el mercado, pero merece la pena apostar por soluciones probadas.

Para tomar una decisión, hay que confiar en los expertos con años de experiencia. A lo largo de los años, la empresa Adratek ha creado un equipo de especialistas cualificados para apoyar el proyecto en cada fase de su ejecución. El uso de componentes y conocimientos de alta calidad permite implementar sistemas fotovoltaicos con la mayor eficiencia y fiabilidad como aliado contra el cambio climático.

Las placas solares facilitan un cambio a mejor

Una inversión en fotovoltaica se amortiza en 6-8 años, pero hay formas de apoyo a esta solución ecológica que merece la pena aprovechar.

Aprovechar estas formas de subvención y las interesantes promociones que esperan a los clientes acortará considerablemente el tiempo de retorno de la inversión.

Finalmente, energía solar: ¿merece la pena?

El uso de la energía solar es cada vez más popular en todo el mundo, también en España. Esto contribuye no sólo a mejorar el medio ambiente, sino también a un importante ahorro en los presupuestos de los hogares y las empresas.

En primer lugar, los usuarios de las instalaciones fotovoltaicas evitan las elevadas facturas de electricidad, y la energía que generan no se desperdicia porque se pueden transferir la energía sobrante a la red y utilizarla cuando sea necesario.

Además, en muchos países, entre ellos España, se aplican diversos instrumentos de apoyo para este tipo de soluciones.

