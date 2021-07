Los CEO del sector apoyan el plan de la UE para reducir las emisiones de carbono en un 55% para 2030 Comunicae

viernes, 16 de julio de 2021, 14:39 h (CET) 12 líderes del sector empresarial se reúnen en París para analizar las formas de apoyar el "Green Deal" de la UE. La European CEO Alliance considera que la lucha contra el cambio climático requiere un esfuerzo colectivo de los Estados miembros de la UE y la colaboración entre el sector público y la industria Mientras la Comisión Europea se prepara para presentar su programa legislativo "Fit for 55", la European CEO Alliance ha emitido unas recomendaciones políticas que apoyan un impulso progresivo y ambicioso hacia la neutralidad climática. La lucha contra el cambio climático requiere una fuerte colaboración entre el sector público y la industria, según ha anunciado el grupo tras su reunión en París. En este sentido, los CEOs consideran que es necesario revisar los principales instrumentos reguladores de la UE, en particular las subvenciones a las tecnologías con altas emisiones de CO2. Las propuestas de los CEOs incluyen establecer una medida sólida que controle los precios del carbono, acelerar las medidas para descarbonizar la movilidad y el transporte, los edificios y los sistemas energéticos, y acelerar la renovación de sectores industriales clave en la UE.

"Es un gran placer haber podido debatir hoy con las empresas que aportan soluciones para la aplicación del Green Deal, la descarbonización de la economía, la transición verde y la eficiencia energética. Mientras la Comisión Europea se prepara para presentar su paquete energético y climático "Fit for 55", con medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% en 2030 y lograr la neutralidad del carbono en 2050, la movilización de los actores industriales y económicos será esencial para alcanzar juntos nuestros objetivos climáticos. ", declara Clément Beaune, Secretario de Estado de Asuntos Europeos del Gobierno francés.

Dr. Herbert Diess, Director General del Grupo Volkswagen: "El cambio climático seguirá siendo nuestro mayor reto en los próximos años y décadas. La CEO Alliance apoya completamente los objetivos climáticos de la Comisión Europea, para los que no hay alternativa. Ahora es el momento de reorientar los discursos políticos hacia la consecución de estos". En un movimiento sin precedentes, la CEO Alliance, a través de las empresas líderes de la industria europea, pide una medida de fijación de precios del carbono que cubra todas las emisiones en todos los sectores y países”.

Jean-Pascal Tricoire, Presidente y CEO de Schneider Electric: "El inminente programa político de la UE para reducir las emisiones de carbono en un 55% en la próxima década es necesario. La clave es pasar a la práctica. Las empresas tienen un papel fundamental para impulsar la transición energética y la responsabilidad de servir de ejemplo. Sólo el esfuerzo colectivo y la colaboración entre el sector público y la industria permitirán conseguir un crecimiento sostenible y puestos de trabajo preparados para el futuro. Juntos, apoyamos a Europa en su camino hacia una transición rápida y justa hacia una economía neutra en carbono, y estamos muy contentos de acoger la reunión de la CEO Alliance en la oficina de Schneider Electric en París. Gracias a Herbert Diess por iniciar y presidir esta iniciativa".

Como herramienta principal, los miembros de La Alianza proponen una señal sólida en la fijación de precios del carbono para alcanzar los objetivos climáticos de la UE. El carbono debería tener un precio en toda la economía. En este sentido, también pide una mejora continua del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE (para la energía y la industria pesada) y la implementación de sistemas adicionales de límites y comercio específicos para la movilidad, el transporte y el sector de los edificios. Los sistemas de cada sector podrían converger a partir de 2030. Otra propuesta está relacionada con un sistema europeo de fijación de precios del carbono que incluiría medidas para lograr simultáneamente un equilibrio social y una reducción de emisiones.

La descarbonización de la movilidad, el transporte y los edificios serán los principales desafíos. En el sector del transporte y la movilidad, la movilidad eléctrica para turismos, vehículos comerciales y vehículos industriales ha demostrado ser la tecnología más eficiente en términos de consumo de energía y reducción de emisiones. Para fomentar todo el ecosistema en torno a la movilidad eléctrica, los miembros de la CEO Alliance han iniciado proyectos intersectoriales para aumentar la producción de baterías y crear una infraestructura de carga en toda Europa.

Por otro lado, La Alianza apoya los ambiciosos objetivos recogidos en la Ola de Renovación de Edificios de la Comisión Europea para acelerar la transición sostenible del parque de edificios (al menos un 3% anual). Ante eso, reclama que todos los edificios nuevos deben cumplir con altos estándares en cuanto a eficiencia energética, energías renovables y materiales sostenibles. Asimismo, pide que los sistemas de calefacción de combustibles fósiles sean reemplazados rápidamente por el despliegue de bombas de calor eléctricas, calefacción urbana y soluciones digitales. Los directivos se comprometen a aplicar esta recomendación en los edificios de sus empresas.

Los objetivos climáticos europeos requieren un rápido aumento de la generación de energía renovable y la electrificación total de la movilidad, el transporte, la calefacción y el aire acondicionado de los edificios. La CEO Alliance trabaja en un proyecto de integración de los sistemas de energía, en particular de las redes, para crear un sistema basado principalmente en energías renovables y soluciones flexibles.

La CEO Alliance for Europe's Recovery, Reform and Resilience se formó en 2020 en el marco de la pandemia de Covid-19 y del ya histórico Green Deal europeo. Su objetivo es convertir a la UE en la región líder en protección del clima, desbloqueando inversiones, impulsando innovaciones en nuevas tecnologías y creando puestos de trabajo de futuro.

Los miembros se definen como un “bloque de acción” para trabajar juntos en proyectos paneuropeos intersectoriales a gran escala: infraestructura de recarga en toda la UE para camiones pesados, integración de sistemas de energía de la UE (en particular redes), seguimiento digital de la huella de carbono, edificios sostenibles y saludables para el futuro, autobuses eléctricos para Europa, cadenas de valor de hidrógeno verde y el desarrollo y producción de la batería como sistema de almacenamiento. Asimismo, preparan otros proyectos, incluido uno que involucra al acero con bajo contenido de carbono. Los directivos presentarán sus primeros resultados concretos y debatirán su aplicación con representantes de la UE en una cumbre prevista para el otoño de 2021.

La Alianza reúne a 12 directivos de los sectores de la energía, el transporte y la tecnología: Björn Rosengren (ABB), Thierry Vanlancker (AkzoNobel), Francesco Starace (ENEL), Leonhard Birnbaum (E.ON), Börje Ekholm (Ericsson), Henrik Henriksson (H2GreenSteel), Ignacio Galán (Iberdrola), Frans van Houten (Philips), Christian Klein (SAP), Christian Levin (Scania), Jean-Pascale Tricoire (Schneider Electric) y Herbert Diess (Volkswagen). Además, McKinsey & Company contribuye con sus conocimientos a la CEO Alliance proporcionando investigación y datos adicionales.

Acerca del Grupo Volkswagen

El Grupo Volkswagen, con sede en Wolfsburg, es uno de los principales fabricantes de automóviles del mundo y el mayor de Europa. El Grupo comprende doce marcas de siete países europeos: Volkswagen Turismos, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Vehículos Comerciales, Scania y MAN. La gama de turismos abarca desde los coches pequeños hasta los vehículos de lujo. Ducati ofrece motocicletas. En el sector de los vehículos comerciales ligeros y pesados, los productos van desde los pick-ups hasta los autobuses y camiones pesados. Cada día de la semana, 671.205 empleados de todo el mundo producen una media de 44.567 vehículos, se dedican a servicios relacionados con los vehículos o trabajan en otras áreas de negocio. El Grupo Volkswagen vende sus vehículos en 153 países.

En 2020, el número total de vehículos entregados a los clientes por el Grupo a nivel mundial fue de 9,31 millones (2019: 10,97 millones). Los ingresos por ventas del Grupo en 2019 ascendieron a 252.600 millones de euros (2018: 236.000 millones de euros). Los beneficios después de impuestos en el ejercicio 2019 ascendieron a 14.000 millones de euros (2018: 12.200 millones de euros).

