¿Por qué contratar a una empresa de control de plagas?, por DESINTORRE

viernes, 16 de julio de 2021, 14:19 h (CET) Las plagas son uno de los problemas más molestos, para cualquier habitante de una propiedad. Los hogares, las oficinas, los almacenes, las empresas y todo tipo de inmuebles son vulnerables a los ataques de roedores e insectos de todo tipo, que pueden causar daños materiales y, lo que es peor, problemas de salud En ocasiones, los afectados buscan remedios caseros o soluciones sencillas que no mejoran la situación, y que puede traer como consecuencia que una infestación de plagas se convierta en una pesadilla de proporciones aterradoras, que no puede ser controlada por manos inexpertas o aficionadas.

Las plagas tienen la capacidad de arruinar una propiedad y afectar gravemente a la salud de las personas que la habitan y deshacerse de ellas no es una tarea fácil. Muchos métodos de exterminio "hágalo por cuenta propia" pueden incluso perjudicar a la familia y a las mascotas, por lo que casi siempre es arriesgado tomar la iniciativa.

Afortunadamente, muchas empresas como DESINTORRE cuentan con profesionales en el sector de control de plagas y pueden ocuparse eficazmente de cualquier plaga, por muy aterradora que sea.

Estas empresas están especializadas en eliminar y controlar las plagas de forma rápida y segura, sin poner en peligro su salud o la propiedad.

- ¿Por qué es mejor utilizar este tipo de servicio?

- ¿No es más caro contratar a una empresa especializada que hacerlo por cuenta propia con productos químicos?

- ¿Qué eficacia tienen los controladores de plagas?

- ¿Está la propiedad u oficina realmente atacada por un insecto o roedor?

Si se está haciendo estas preguntas y se tienen muchas dudas sobre la elección de estos servicios profesionales, especialmente si se está infestado por mosquitos, roedores, insectos, cucarachas o cualquier otra plaga, es recomendable pedir asesoramiento.

DESINTORRE como expertos en desinfección y control de plagas de todo tipo, proporcionan en este artículo algunas razones por las es importante contratar a una empresa de control de plagas.

Razones para contratar una empresa de control de plagas

Hay innumerables razones por las que contratar los servicios de desinfección y control de plagas es la mejor opción.

No sólo garantizan un servicio profesional e impecable, sino que también aseguran la eliminación total de cualquier amenaza ya sea la proliferación de garrapatas, arañas, chinches, polillas, avispas etc.

Las infestaciones, ya sean causadas por insectos o roedores, si no son tratadas a tiempo por expertos, pueden agravarse y provocar el caos en el hogar, oficina, almacén o cualquier otro edificio. Por ello, las empresas de control de plagas son el mejor servicio para tratar estos complicados problemas ya sea que se trate de combatir a los roedores, insectos o cucarachas.

El control de plagas no es un trabajo que pueda ser realizado por cualquiera, ya que requiere conocimientos específicos sobre las plagas, productos químicos, el uso de equipos profesionales, además de conocer los rincones donde se pueden reproducir y esconder estos invasores, entre otras muchas habilidades y destrezas indispensables que se deben tener.

¿Cuáles son los motivos que hacen que la contratación de una empresa de control de plagas sea la mejor ocpción?

Eliminar el peligro de enfermedades

Los roedores y los insectos son vectores conocidos que transmiten muchas enfermedades, tanto virales como bacterianas. A través de las mordeduras, las picaduras o los excrementos, se pueden contraer graves enfermedades como: el dengue, la fiebre tifoidea, la malaria, etc.

Por lo tanto, contratando a profesionales en control de plagas se garantiza la eliminación de todos estos vectores, que pueden afectar a la salud propia y a la de los familiares.

Gestión integral: proceso regulado y limpieza adecuada

Las empresas de control de plagas realizan un protocolo regulado para la desinfección de cualquier insecto o roedor, con aplicaciones adecuadas y el uso de productos químicos reglamentarios y no perjudiciales. También realizan una limpieza muy exhaustiva, una vez eliminada la plaga.

Todo comienza con una investigación y evaluación presencial de la situación y del alcance de la infestación. Los expertos proceden a desarrollar técnicas de eliminación de plagas y a estimar el tiempo y el coste (a veces pueden ser necesarias varias sesiones de exterminio).

Dependiendo de las circunstancias, las personas afectadas podrán ser evacuadas o no de las propiedades, lo que dará lugar a una limpieza sistemática y exhaustiva del lugar y los rincones, una vez realizados todos los procedimientos, garantizando así unas condiciones de higiene adecuadas.

Esta gestión integral ofrece una solución sostenible a largo plazo para evitar la reinfestación de la propiedad. Las empresas de control de plagas llevan un registro detallado del expediente, para un seguimiento constante de la propiedad, y a veces incluso ofrecen pequeñas sesiones de formación sobre medidas preventivas.

Reconocimiento preciso de las plagas con un plan de control específico

Al contratar a profesionales del control de plagas, se puede identificar con mayor rapidez y eficacia el tipo de plaga que hay en la propiedad, los rincones donde se esconden las plagas, los niveles de daño y la cantidad de recursos necesarios para combatirlas.

De este modo, los expertos evaluarán y medirán cada caso con la mayor precisión posible y desarrollarán un plan de acción específico para erradicar definitivamente la plaga, ya sean insectos o roedores. Además, se regularán los costes, así como el uso de productos químicos y cebos adecuados.

No exponer a los habitantes y mascotas

Muchos productos químicos y pesticidas pueden ser muy peligrosos para la salud, familia y mascotas, sobre todo si se compran y se aplican sin asesoramiento profesional. Sin embargo, una empresa de control de plagas sabrá exactamente qué tipo de producto químico utilizar para la plaga sin que sea perjudicial.

Evitar el uso de productos tóxicos innecesarios

Otra ventaja de contar con profesionales en la erradicación de plagas, es que saben cuándo utilizar y cuándo no utilizar recursos químicos que se consideran el último recurso. De este modo, no se expone a ninguna persona a una toxicidad o contaminación innecesaria.

Los técnicos de las empresas de control de plagas evalúan cuidadosamente cada situación y estiman si es necesario aplicar estos productos con los métodos adecuados, así como la manipulación de los mismos. Los riesgos para la salud se reducen considerablemente.

Ubicación exacta de la fuente de la plaga

Los profesionales del control de plagas reconocen con facilidad y precisión la ubicación de las plagas e identifican con exactitud el origen de la infestación. La amplia experiencia precede y permite erradicar el problema de raíz, bloqueando permanentemente cualquier reinfestación.

No generan daños colaterales

Las empresas de control de plagas actúan con eficacia y con el mínimo daño a la propiedad, buscando métodos no invasivos para salvaguardar la infraestructura y deshacerse de la plaga sin problemas. Por supuesto, esto dependerá de cada caso y del nivel de infestación, ya que a veces será necesario derribar paredes, abrir tuberías o despejar falsos techos.

La contratación de profesionales en control de plagas para locales o negocios ayudará a mantener las instalaciones en funcionamiento con programas y procedimientos, que se pueden aplicar sin necesidad de interrumpir las operatividad (aunque se insiste en que esto dependerá del alcance de la infestación).

Proporcionar confianza y tranquilidad a través de la experiencia

La experiencia y agilidad de los profesionales de la empresa de control de plagas ofrecerán la tranquilidad y seguridad de que se está haciendo un gran trabajo, ya que son los expertos en garantizar la eliminación de la plaga y de evitar que no se vuelva a experimentar esta situación.

Como se puede ver, existen muchos beneficios y razones por las que es recomendable contratar los servicios de una empresa de control de plagas.

Las empresas de control de plagas e infestaciones están para proteger a la familia, amigos o personal afectado por una plaga, permitiendo que todo el mundo se encuentre a salvo.

