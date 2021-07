La tecnología más avanzada para la mayor seguridad: Go! Seguridad

Una de las preocupaciones más frecuentes de los ciudadanos es la seguridad. Salir de viaje y dejar la casa sola o no saber lo que sucede en el negocio puede convertirse en una verdadera situación de estrés para muchas personas. Afortunadamente, la tecnología ofrece soluciones de videovigilancia efectivas para controlar lo que ocurre en cualquier espacio con tan solo descargar una aplicación.

Uno de los servicios disponibles en toda España, que cuenta con sistemas de Inteligencia Artificial (IA) y circuito cerrado de televisión (CCTV) de última generación es Go! Seguridad. Se trata de una empresa dedicada a ofrecerle a los clientes la tranquilidad de poder vigilar sus bienes con cámaras de seguridad de calidad, bajo un servicio de renting asequible a todo tipo de presupuesto.

Un sistema de renting para las cámaras de videovigilancia adaptables a cualquier espacio La seguridad es un aspecto fundamental para todo dueño de empresa. Salir de viaje o ir a cualquier sitio alejado del negocio con la tranquilidad de poder visualizar todo lo que ocurre dentro de la oficina con tan solo descargar un app es un privilegio que se logra con sistemas de videovigilancia de alta resolución.

Cuando se piensa en un servicio de seguridad, por lo general, se asocia a una gran inversión de dinero. Sin embargo, Go! Seguridad tiene la filosofía de que la protección y el resguardo no debería suponer un gran esfuerzo económico, por lo que llega al mercado con una propuesta de renting tecnológico sin inversión inicial dirigida a sectores como restaurantes, hostelería, comunidades de vecinos y todo tipo de empresas.

El servicio de renting tecnológico de Go! Seguridad ofrece a los negocios facilidades de pago en cómodos plazos, en el cual el cliente puede elegir por cuánto tiempo desea contratar la videovigilancia o solicitar un servicio personalizado adaptado a sus necesidades y a su presupuesto.

El renting tecnológico: apto para todo tipo de presupuestos Go! Seguridad ofrece renting tecnológico en tres paquetes. El primero es el servicio Secure que consiste en un servicio de videovigilancia superior que incluye 4 cámaras HD 5 mpx, visión nocturna infrarroja, tecnología mejora imagen y adaptación a distintos niveles de luz por un precio desde 34 €/mes.

El segundo servicio es Pack Pro con Disuasión Activa e Inteligencia Artificial incluye 2 cámaras de 5 mpx Go! o 4K , visión nocturna infrarroja, tecnología mejora imagen y adaptación a distintos niveles de luz por un precio desde 34 €/mes, Alarma precisa, y vigilancia Full color 24/7 . Por último, ofrecen el servicio A Tu Medida, en el cual diseñan un plan de acción de seguridad de acuerdo a la medida del cliente y a su presupuesto.

Contar con un servicio de videovigilancia para un negocio es importante no solo para protegerse contra robos, sino también es fundamental ante una situación de emergencia que requiera de presencia de asistencia policial o de bomberos. En resumen, en Go! Seguridad ofrecen la solución basada en Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), ya que no solo es de gran utilidad como disuasivo para los delincuentes, sino que también facilitan la identificación de personas en caso de infracciones o delitos. La tranquilidad no tiene precio, por lo que confiar la seguridad de la casa u oficina en equipos de tecnología de alta calidad es una inversión que se traduce en calidad de vida y bienestar.