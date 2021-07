Loro Parque y Siam Park amplían su horario de lunes a domingo Comunicae

viernes, 16 de julio de 2021, 13:22 h (CET) Tras la gran acogida recibida desde su reapertura en los meses de mayo y junio, los mejores parques de ocio del mundo han decidido volver a abrir todos los días de la semana Tras la gran acogida recibida por parte de sus visitantes desde su reapertura en los meses de mayo y junio, Loro Parque y Siam Park han anunciado que vuelven a abrir de lunes a domingo, todos los días de la semana. En sus respectivas páginas web se pueden consultar los horarios de las presentaciones al público y todos los detalles sobre el funcionamiento actual de los parques y las medidas de seguridad.

En este sentido, todas las medidas sanitarias están garantizadas para que la experiencia sea, además de apasionante, completamente segura.

Sorpresas y novedades en Loro Parque

Los visitantes seguirán sorprendiéndose en cada nueva visita a Loro Parque, que continuará abriendo de 9:30 a 17:30. Recientemente, esta auténtica embajada animal ha estrenado una nueva y amplia instalación para las tortugas de espolones africanas, que han sido trasladadas de los aledaños de Lion’s Kingdom a Animal Embassy, la sede de Loro Parque Fundación. En ella, cinco ejemplares disfrutan de largas horas de sol, amplios espacios con sustrato natural y un lago en el que refrescarse.

Además, en redes sociales, todo el mundo puede disfrutar de las maravillas de Loro Parque, que ha estrenado también, recientemente, la segunda temporada de sus exitosos vídeos en directo en su página de Facebook. Lo ha hecho después de que el formato, denominado Loro Parque LIVE e impulsado mientras el Parque se encontraba cerrado debido al confinamiento, recibiera una gran acogida por parte del público, que podía disfrutar en vivo de sus instalaciones cuando aún no era posible visitarlas.

También en redes sociales se puede ver un emotivo cortometraje sobre la historia de la orca Morgan, que ya se encuentra disponible para todos los públicos tras haber sido seleccionado en varios festivales internacionales y presentado en más de 90 en todo el mundo. La historia de Morgan, la única orca sorda del mundo, servirá como herramienta de sensibilización sobre los problemas que causa el ruido generado por el hombre, no solo en los cetáceos, sino en el resto de organismos marinos y en la salud del mar.

Se pueden consultar las modificaciones en las diferentes zonas del Parque y en las exhibiciones en este enlace: https://www.loroparque.com/el-parque/prepara-tu-visita/modificaciones-horarios

Se pueden consultar las medidas de seguridad en este enlace: https://www.loroparque.com/medidas-de-seguridad-es

Compra de tickets en: https://ticket.loroparque.com/

Más información en: https://www.facebook.com/loroparque/ / https://www.instagram.com/loroparque/ / https://twitter.com/LoroParque

Emoción y adrenalina en Siam Park

Ahora que vuelve a abrir todos los días, en horario de 10:00 a 18:00, los visitantes podrán disfrutar de la emoción y la adrenalina en Siam Park con total normalidad, en cumplimiento con las medidas de seguridad necesarias debido a la situación de pandemia generada por la COVID-19.

Esto es posible gracias al control de colas en el acceso al Parque; a las alfombras y a los arcos de desinfección; a la señalización para recordar la distancia de seguridad interpersonal; al control de temperatura automatizado, y al control de aforo, entre otras medidas que se pueden consultar en su página web y que hacen posible disfrutar al máximo de todas las atracciones sin ver comprometida la seguridad.

Se pueden consultar las medidas de seguridad en este enlace: https://www.siampark.net/index.php/siam-park/planea-tu-visita/seguridad

Compra de tickets en: https://ticket.siampark.net/

Más información en: https://www.facebook.com/siampark/ / https://www.instagram.com/siampark/ / https://twitter.com/siampark

