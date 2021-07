Celside Insurance da consejos para una adecuada (des)conexión a los dispositivos móviles este verano Comunicae

viernes, 16 de julio de 2021, 11:58 h (CET) Con la temporada de verano inaugurada, los españoles han comenzado ya su periodo vacacional con el objetivo de romper con la rutina y disfrutar de destinos de ensueño y planes de ocio con amigos y familia, que ayudan a desconectar y recargar pilas para el próximo curso. Sin embargo, algunos hábitos del día a día de los usuarios perduran incluso durante estas fechas, como es el caso de la conexión a Internet y a los dispositivos móviles Según un estudio[1] reciente, durante las vacaciones de verano (julio y agosto) el 97% de los españoles que sale de viaje, tanto a nivel nacional como al extranjero, se conecta a Internet en algún momento durante su estancia fuera del hogar; aunque el 58% admite que su consumo es menor que el de un día cualquiera fuera del periodo vacacional. Además, el 98% de los que salen de vacaciones y se conectan a Internet utiliza un dispositivo móvil para acceder a la red.

Para concienciar a los usuarios de la importancia de realizar una (des)conexión adecuada y real de los dispositivos tecnológicos durante las vacaciones de verano, Celside Insurance, líderes en seguros para móviles en Europa que vela por la protección de los usuarios de smartphone, ofrece estos cinco consejos básicos:

Que el móvil sea testigo de los mejores momentos del verano; no el protagonista

El teléfono móvil puede ser una gran herramienta para inmortalizar paisajes y momentos durante las vacaciones o el mejor guía para llegar a un nuevo lugar. Pero no debería ser el protagonista; la vida está fuera y desconectar de la rutina también es hacerlo de la conexión a las redes y al ocio online. Tras un año de pandemia, un 30% de los españoles afirmó que emplea más de 4 horas de conexión a ocio online según un estudio de Celside Insurance realizado por Ipsos en mayo.

Conectarse en familia a los dispositivos: con moderación y dando buen ejemplo

Este año el teletrabajo y la formación escolar en remoto han formado parte de la rutina de muchas familias. Muestra de ello es que el 73% de los consumidores invirtieron en dispositivos para la conexión, siendo los smartphones y accesorios como webcams, altavoces o micrófonos los más demandados. Los hogares están más conectados que nunca y por ello es importante recordar que en familia, los padres deben seguir predicando el buen ejemplo de conexión, en tiempo y en uso, para promover un consumo moderado e inteligente de los dispositivos durante los meses de vacaciones.

Desconexión del trabajo y configurar el “Fuera de la Oficina”

Un 67% de los españoles ha teletrabajado en el último año, una práctica que ha comportado el uso de aplicaciones y herramientas de forma simultánea que a un 47% le ha distraído en sus objetivos y desempeño laboral. Tras un curso laboral intenso, es el momento de activar la respuesta automática para informar de la ausencia vacacional y desconectar de la conexión al teletrabajo.

Distracciones con el paisaje paradisiaco, no con las notificaciones

Aplicaciones de mensajería, redes sociales, correo, banca, lectores QR, a las que se han sumado también de salud (en el último se ha duplicado el número de usuarios con estas apps) forman parte del contenido del móvil y también de su banda sonora. Silenciar las notificaciones puede ser una buena forma de concentrarse en el aquí y ahora.

Mantener el móvil protegido para preservarlo de riesgos externos

Es recomendable proteger el dispositivo de las condiciones del entorno como las altas temperaturas, el agua o la arena de la playa, así como de posibles pérdidas y hurtos y de conexiones a redes WIFI abiertas poco seguras. Además de buenos hábitos de uso y precaución en la conexión, un seguro que cubra todo tipo de causas como el de Celside Insurance pueden ser un buen pasaporte para la protección del dispositivo.

[1] Sexta edición del estudio ‘Consumo de Medios en Vacaciones’, presentado por AIMC en 2020

