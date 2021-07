Grupo Posta se internacionaliza con la compra de Natural Branding Comunicae

viernes, 16 de julio de 2021, 12:02 h (CET) La impresión en papel con semillas y productos de "green marketing" le ha llevado a realizar campañas con empresas y agencias de publicidad de toda Europa, Estados Unidos y México Grupo Posta, firma vasca de marketing directo, se ha internacionalizado con la compra de la empresa Natural Branding, que le ha llevado a entrar en el ámbito del marketing ecológico y a realizar campañas con empresas y agencias de publicidad de Europa, Estados Unidos y México.

A finales del pasado año, en plena pandemia, el equipo de Grupo Posta, decidió dar un salto adelante en su actividad adquiriendo Natural Branding una pequeña empresa dedicada a fabricar papel con semillas que se puede plantar para que broten y crezcan todo tipo de plantas. Sus productos tenían tanta demanda internacional que llegó a sobredimensionarse por encima de su capacidad empresarial. “Los conocíamos y vimos que era una oportunidad muy interesante en un mercado en pleno crecimiento, así que nos decidimos… era un momento complejo por todo lo que estábamos viviendo, pero los resultados nos confirman que ha sido una operación muy acertada”, comenta Iñaki Rey, gerente de Grupo Posta.

La incorporación de Natural Branding y su actividad asociada ha supuesto un fuerte impulso a todo el grupo; ha reforzado la internacionalización y multiplicado las sinergias entre sus tres divisiones de actividad: logística, marketing directo y “green marketing”. A nivel organizativo también ha crecido y se ha reorganizado, incorporando más profesionales a un equipo, que integra 14 personas.

En apenas seis meses ha logrado incrementar su negocio un 200% y realizar más de 500 campañas en todo el mundo. La demanda internacional continúa en progresión ascendente y esperan ampliar próximamente el ámbito de trabajo generando nuevos productos y estableciéndose en nuevos mercados.

En el campo del marketing ecológico, Grupo Posta aporta una diferenciación significativa. Con el papel de semillas de elaboración propia se realizan todo tipo de impresiones y formatos para hacer realidad campañas de marketing muy especiales. Como, por ejemplo, la realizada para el ayuntamiento de la ciudad alemana de Stralsund con motivo del 8 de marzo, enviando a cada ciudadana una postal de papel con semillas como "el primer ramo de flores cuadrado del mundo". O la campaña de lanzamiento de las zapatillas ecológicas Adidas Stan Smith en Reino Unido invitando a “sembrar las semillas de un mañana más verde”, realizada en colaboración con la agencia británica Build Hollybood. Además, cuentan con otros productos singulares como un kit de huerto urbano, personalizable como parte de una acción o un regalo promocional. En estos momentos Grupo Posta se encuentra en proceso de diseño de nuevos productos.

La combinación de todas las posibilidades que ofrece el papel con semillas con su especialización en impresión en dato variable, presenta una oportunidad y un campo prácticamente infinito para el desarrollo de campañas y acciones de marketing innovadoras. “Esto es algo que las grandes marcas internacionales ya están comprobando y estamos empezando a llevar adelante con nuestros clientes, adentrándonos en las nuevas fórmulas de marketing que nos llevan al futuro”, afirma Iñaki Rey.

Su estrategia de internacionalización se orienta también al desarrollo de nuevos productos enfocados al click to print y a las grandes agencias de publicidad globales.

Grupo Posta abarca todos los procesos y las competencias necesarias para hacer realidad las campañas que diseñan los departamentos de marketing y las agencias: programación, impresión, impresión en dato variable, diseño, etc. Destaca por su capacidad para desarrollar trabajos técnicamente complejos, que se basa en disponer de tecnología, especialización y una alta exigencia de calidad, marcada por las certificaciones en ISO 9001, PEFC. Estas mismas bases de trabajo se están incorporando en Natural Branding, que cuenta con todos los estándares de calidad del grupo.

