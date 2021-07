Las criptomonedas se consolidan en la economía YOLO, según StormGain

StormGain experimenta un crecimiento de nuevos usuarios del 440%. La pandemia ha traído nuevos modos de concebir la vida, el trabajo y la gestión del ahorro, una situación que favorece la inversión en criptomonedas La pandemia ha producido una importante transformación económica, así como nuevas maneras de gestionar el dinero. Millones de trabajadores pasaron un 2020 lleno de incertidumbre, afectados por ERTES, situaciones de subempleo o viendo pasar su vida frente a una pantalla. En esta situación, algunos trabajadores han decidido que no pueden afrontar el regreso a unos trabajos en los que no estaban suficientemente valorados. Los más afortunados pueden haber encontrado una nueva independencia y libertad en el trabajo desde casa.

Entre ambos extremos, profesionales de todo el mundo están huyendo de sus viejas rutinas y arriesgando todo para perseguir las pasiones de su vida. Este movimiento de personas y fondos se ha denominado "economía YOLO". Aquellos que buscan cambiar verdaderamente sus vidas están recurriendo a dinero sin fronteras, altamente avanzado y que se vuelve más valioso día a día: la criptomoneda.

Un año de nuevos comienzos

"La economía de YOLO recupera la expresión 'Solo se vive una vez' (You Only Live Once), que inspiró a muchos jóvenes a vivir el momento y perseguir sus placeres, regalándose nuevas experiencias durante el cambio de milenio. Después de un año de abnegación, austeridad y puertas cerradas, YOLO se ha convertido en el grito de guerra de una nueva generación de inversores que están listos para disfrutar de la vida nuevamente", afirman los responsables de StormGain.

Aquellos que han buscado ganar dinero en la pandemia, han encontrado en las criptomonedas una excelente opción. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple y muchos otros activos criptográficos han apreciado enormemente su valor, devolviendo a los inversores el efectivo que necesitan para arriesgarse en ese nuevo movimiento YOLO para invertir en nuevas formas de vida y consumo.

En este contexto StormGain, la aplicación internacional de inversión en criptomonedas, ha experimentado un aumento de nuevos usuarios del 440% en 2021. La plataforma StormGain ofrece recursos educativos integrales, que describen varios tipos de criptomonedas. También proporciona consejos y sugerencias comerciales que van desde guías para principiantes absolutos hasta estrategias avanzadas para veteranos del mercado.

"Estamos viendo a muchos miembros nuevos unirse a nuestra comunidad estos últimos meses", ha afirmado el director ejecutivo de StormGain, Alex Althausen. "Obviamente, muchas personas han leído sobre Bitcoin, Ethereum y el resto de criptomonedas que alcanzan nuevos máximos históricos y se hacen millonarios de la noche a la mañana. Quieren participar en esta tendencia. Nos eligen porque quieren hacer un gran cambio en sus vidas, unirse a esta llamada economía YOLO y necesitan la información correcta sobre cómo comenzar a operar. También necesitan una aplicación que sea realmente conveniente de usar y pueda hacer que las criptomonedas sean parte de su rutina diaria. Eso es lo que realmente ofrecemos".

YOLO y cripto, una pareja de hecho

La criptomoneda encaja perfectamente con la naturaleza individualista, optimista e innovadora de la economía de YOLO, por lo que las criptomonedas están ganando valor y popularidad. La pandemia de la COVID-19 expuso las vulnerabilidades de la economía y el sistema financiero que se habían dado por sentadas durante tanto tiempo. Para los millennials que habían vivido la crisis financiera de 2008 y se preguntaban cuándo las cosas volverían a la ‘normalidad’, ha sido un nuevo shock y los tiempos de la certidumbre y la seguridad han terminado.

StormGain destaca por ofrecer una amplia gama de las altcoins más destacadas, con 59 instrumentos criptográficos diferentes para comerciar. Esto incluye 3 tipos de índices, que son esencialmente paquetes de criptomonedas seleccionadas para ofrecer una estrategia de inversión con gestión de riesgos incorporada. Para los nuevos inversores que han decidido pasar a YOLO, StormGain ofrece las mejores alternativas de Bitcoin e incorpora métods para que los usuarios obtengan BTC de forma gratuita.

Minar BTC mientras se comercia

La característica más exclusiva de StormGain es su minero integrado en la nube de Bitcoin, que recompensa a los usuarios con BTC cada cuatro horas, mientras usan la aplicación. Este minero en la nube no usa recursos o datos móviles de su dispositivo.