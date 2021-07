Concurso internacional de escuelas de cómic y manga 2021 para estudiantes de todo el mundo

Las obras premiadas han sido seleccionadas entre más de 1245 escuelas de 85 países y regiones Ya se conocen los ganadores del Concurso internacional de escuelas de cómic y manga de 2021, el concurso de manga para estudiantes de todo el mundo organizado por CELSYS. Han participado más de 1245 escuelas de 85 países y regiones. Tanto el primer premio general como los de las distintas categorías se han entregado tras evaluar las más de 1500 obras recibidas.

Resultados del Concurso internacional de escuelas de cómic y manga 2021

https://www.clipstudio.net/promotion/comiccontest/es/

Vídeo de la entrega de premios

https://youtu.be/cXxiF__ZYG4

Con el tema «Admiración», los participantes han estado presentando sus obras desde enero en un total de seis categorías: Cómic, Manga, Webtoon, Bande dessinée, Ilustración y Obra basada en guion. Dado que cinco de las categorías estaban relacionadas con el cómic y que el idioma de los diálogos era libre, el concurso ha atraído obras muy personales y únicas de distintos géneros y provenientes de diversas culturas.

El primer premio general ha sido para la obra "¡Ánimo, papá!", de Konata, estudiante de la Escola Joso, una de las principales instituciones educativas de España especializada en cómics, con una obra que representa los intensos lazos que pueden crearse entre padre e hija. La obra de Konata fue alabada con palabras como "el vínculo entre ambos personajes se transmite con fluidez sin necesidad de diálogos y creemos que la historia, aunque corta, está contada con maestría" y "la historia y los dibujos son conmovedores, además de mostrar un estilo y una técnica únicos de muy buen nivel".

Charlie Adlard, uno de los jueces y artista veterano de la industria del cómic que ha trabajado en algunos de los títulos más conocidos del mundo, como The Walking Dead y Batman, comentó lo siguiente acerca del concurso:

"Lo primero que me ha llamado la atención ha sido todo el talento que hay. Tenía que ir recordándome, "¡que son niños que van a la escuela!". Por eso ha sido complicado escoger a los "mejores" de un grupo que ya era asombroso. Va a sonar a frase hecha, pero aquí no hay perdedores".

Este concurso está dirigido a estudiantes que aspiran a convertirse en artistas profesionales, y para ayudarles con su meta, el jurado y los patrocinadores comparten con ellos consejos detallados y constructivos acerca de sus obras premiadas. Todos los comentarios se publican en el sitio web del concurso, no solo para ayudarles a mejorar las habilidades artísticas de los ganadores, sino también para que sirvan de referencia a quienes se interesen en disfrutar de sus obras.

Este concurso, además, es una oportunidad para acercar a los participantes a los patrocinadores interesados en ofrecerles colaboraciones para publicar sus obras. En esta ocasión, un total de 18 participantes han recibido ofertas por parte de los patrocinadores.

CELSYS continuará organizando futuras ediciones de este concurso para convertirlo en un punto de encuentro internacional entre los medios del mundo del cómic y los estudiantes que aspiran a convertirse en profesionales.

Obras premiadas

Primer premio general

Centro: Escola Joso

Nombre de artista: Konata (España)

Título de la obra: ¡ÁNIMO, PAPÁ!

URL de la obra: https://share.clip-studio.com/es-es/contents/view?code=b9b8d073-3440-4266-8f74-6b761ed47d36

Comentario: "La crianza y el cuidado de los hijos siempre es un tema conmovedor, vengas de donde vengas. La composición y las expresiones faciales comunican con destreza el amor de esta familia. El estilo de dibujo es expresivo, pero quizás los dibujos oscuros y claros contrasten en exceso, aunque no sabemos si es algo intencional. Nos gustaría ver cómo se comportaría la artista con una historia más larga". (KADOKAWA)

Primer premio en la categoría Cómic

Centro: Escola Joso

Nombre de artista: Álvaro (España)

Título de la obra: Diablo Andino

URL de la obra: https://share.clip-studio.com/es-es/contents/view?code=a713d1b2-1bf2-41e5-a637-90aaae0ff2cf

Comentario: "Nos encanta el dinamismo con el que se mueven los personajes por este fantástico mundo. Hemos disfrutado mucho de la forma de atacar del mago, del uso de las onomatopeyas y de los cortes en las viñetas para expresar la transición entre escenas". (Shueisha)

Primer premio en la categoría Manga

Centro: Aichi Prefectural Toyohashiminami Senior High School

Nombre de artista: Kida (Japón)

Título de la obra: Shoka

URL de la obra: https://share.clip-studio.com/ja-jp/contents/view?code=493fa141-1525-4a1f-8c8c-693500c7a7f2

Comentario: "Creemos que el diálogo y las pausas fluyen de manera orgánica. Muy buena elección combinar la frase de "¡Ahí estabas!", con la línea de la mirada. El sentido del diálogo y el ritmos no son cosas que se puedan mejorar fácilmente más tarde, así que esta destreza que tiene el autor va a ser una de sus grandes cualidades". (SHOGAKUKAN)

Primer premio en la categoría Webtoon

Centro: School of the Museum of Fine Arts at Tufts University

Nombre de artista: Mado (Estados Unidos)

Título de la obra: I Admire You A Whole Lot!

URL de la obra: https://share.clip-studio.com/en-us/contents/view?code=80fcc67f-d614-44be-b5ca-aaa25e58ad3c

Comentario: "El cambio en el color del fondo para reflejar los sentimientos del personaje nos ha parecido un uso muy inteligente del formato webtoon que anima a seguir leyendo. La historia se centra en la protagonista y en la persona que admira, pero el personaje más importante termina siendo la amiga de la protagonista. Nos habría gustado ver más escenas entre la protagonista y su amiga al principio para entender mejor su relación". (BookLive)

Primer premio en la categoría Bande dessinée

Centro: Osaka University of Arts, Character Creative Arts Department

Nombre de artista: Katsumi Futaro (Japón)

Título de la obra: Aokagare ~Blue longing~ (Japanese)

URL de la obra: https://share.clip-studio.com/ja-jp/contents/view?code=d8d1d5a3-7e91-4bc8-9e48-46bb7e58537e

Comentario: "Nos encanta cómo se han trabajado las expresiones faciales del protagonista. Podemos sentir la variedad de emociones por las que pasa para aprender a amarse a sí mismo. Las referencias al mundo real de los humanos (Uber, la piscina, etc.) están integradas de manera inteligente, no nos sentimos incómodos a pesar de no vivir entre animales. ¡La última página es preciosa! Es una pena que no tuviéramos una imagen bien grande reflejada al principio para integrar mejor la transformación del héroe". (KI-OON)

Primer premio en la categoría Obra basada en guion

Centro: National Taiwan University of Arts

Nombre de artista: Mie. (Taiwán)

Título de la obra: Chuān shàng qúnzi de tā

URL de la obra: https://share.clip-studio.com/ja-jp/contents/view?code=66ba947b-e4c2-4cc7-9314-bebdc862b26e

Comentario: "Los detalles y las expresiones faciales están cuidadosamente dibujados, pero nos quedamos con la sonrisa de la escena final. Habríamos preferido que hubiese un par de viñetas más que precedieran directamente a la última página para conectarla mejor". (Solmare Publishing)

Primer premio en la categoría Ilustración

Centro: Yoyogi Animation Academy

Nombre de artista: chicami (Japón)

Comentario: "La composición en contrapicado era bastante difícil, y aun así la altura del cielo es perfecta. Los colores son oscuros en general, pero la forma en que se han pintado da consistencia y es coherente. No sabemos si es así por casualidad, pero creemos que la luna creciente es un buen acierto". (Wacom)

Concurso internacional de escuelas de cómic y manga 2021

Obras aceptadas

• Cómic a color

• Manga a color o en blanco y negro

• Bande dessinée a color

• Webtoon a color

• Obra basada en guion a color o en blanco y negro

• Ilustración

Tema

Tema común para todas las categorías: «Admiración»

Premios

Cómic, Manga, Bande dessinée y Webtoon

Primer premio (un ganador)

• 3000 € (3300 US$)

• Tableta gráfica Wacom Cintiq 16 con pantalla FULL HD de 15,6" incorporada

• Software de dibujo CLIP STUDIO PAINT EX para PC, tabletas y smartphone (1 dispositivo, licencia de 3 años)

Primer premio de cada categoría (un ganador por categoría)

• 1500 € (1700 US$)

• Monitor interactivo Wacom One de 13,3"

• CLIP STUDIO PAINT EX (1 dispositivo, licencia de 3 años)

Finalistas (de tres a cinco ganadores)

• CLIP STUDIO PAINT EX (1 dispositivo, licencia de 3 años)

Obra basada en guion

Primer premio (un ganador)

• 2000 € (2200 US$)

• Monitor interactivo Wacom One de 13,3"

• CLIP STUDIO PAINT EX (1 dispositivo, licencia de 3 años)

Finalistas (de tres a cinco ganadores)

• CLIP STUDIO PAINT EX (1 dispositivo, licencia de 3 años)

Ilustración

Primer premio (un ganador)

• 500 € (550 US$)

• Monitor interactivo Wacom One de 13,3"

• CLIP STUDIO PAINT PRO (1 dispositivo, licencia de 3 años)

Finalistas (de tres a cinco ganadores)

• CLIP STUDIO PAINT PRO (1 dispositivo, licencia de 3 años)

