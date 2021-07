Valores humanos aglomerados

No somos de madera, somos de aglomerado. Verán: “Un día llamé a alguien para comunicarle, compungidamente, que mi ex me había pedido el divorcio. Y, entre otras cosas, éste me contestó que él era moderno”. Y yo me dije:” ¿Para no sentir pena por mis hijos tengo que ser moderno?”

Y pensé más:” ¿Hay que ser moderno para no ver todo tu proyecto de vida hecho añicos y sentir desasosiego?” Y aún pensé un poco más:” ¿Para ser moderno se ha de trivializar la situación en la que quedan todas las partes en conflicto sin sentir tristeza?”

A ver, si me acompañan sacaremos entre todos algunas conclusiones: ” Según la RAE, el aglomerado es una plancha de fragmentos de madera prensados y mezclados con cola. Una de las acepciones de plancha es: “Pieza plana de poco grosor, generalmente de metal”. El pensamiento único es una aglomeración de ideas planas sin digerir. Que tienen poco grosor porque no se han parido, examinado ni meditado. Están pegadas con cola porque de otra forma no se cohesionarían. Y contrachapadas de miedo porque para ser de una pieza (de madera noble), hay que ser valiente.

Aunque todos sabemos que los muebles hechos de madera noble (de valores humanos), es lo mejor, compramos aglomerado porque es más barato y moderno.