La vacuna no curará la pandemia Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 16 de julio de 2021, 11:16 h (CET) Tengo que escribir, lo creo un deber de conciencia, La Jerarquía Católica, no todos, calla, pero Cristo dijo: “Si no habláis vosotros hablarán las piedras”. La situación es de extrema gravedad pero veo que hay mucho ingenuo que se cree que la vacuna inmunizará contra el virus.

En todos los párrafos y párrafos que he leído, todavía no he visto que se nombre a Dios para nada ¿Nos hemos vuelto todos incrédulos? ¿Y esta España es la reserva espiritual de occidente, tierra de María y de innumerables santos? ¡Cómo no voy a alucinar viendo esta sociedad e Iglesia Católica que ni la más calenturienta imaginación habría podido imaginar!

En esta sociedad de “vivos difuntos” espero que alguien resucite y haga ver a la sociedad su situación insoportable, invivible de corrupción, inmoralidad y perversión. Si no es así puede ser que el Cielo nos despierte de este letargo letal con algún acontecimiento que despierte todas las conciencias y entonces si que vamos a despertar. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Historia de la herida de la Canal Roya Venancio Rodríguez Sanz​ Teatro en el teatro Domingo Martínez Madrid, Burgos ​Liberarnos de “complejos” Jesús Domingo Martínez, Gerona Valores humanos aglomerados Venancio Rodríguez Sanz La vacuna no curará la pandemia Jaime Fomperosa Aparicio, Santander