Desde Farmacia Torres vaticinan que se seguirá usando gel hidroalcohólico una vez superada la pandemia Comunicae

viernes, 16 de julio de 2021, 08:34 h (CET) Los geles hidroalcohólicos han sido uno de los mayores aliados en la lucha contra el coronavirus durante estos dos últimos años, pero muchos se preguntan si han venido para quedarse o si desaparecerán. Farmacia Torres predice como evolucionará su uso La pandemia de la COVID-19 ha dejado huella en cuanto a higiene de manos se refiere. El gel hidroalcohólico, junto con la mascarilla, pasó de ser casi desconocido para la población general -ya que muchos pacientes inmunodeprimidos hacían uso de ambos antes de la pandemia-, a ser el más usado.

En restaurantes, gimnasios, tiendas, en los bolsos y bolsillos de todas las personas, no solo de este país, sino del mundo. Su uso ha sido, y aún es, esencial para muchos.

Pero, ¿qué pasará a partir de ahora? En palabras de Mercedes Torres, farmacéutica propietaria de Farmacia Torres en Málaga: “Los ciudadanos han sufrido un shock con esta situación tan compleja e inesperada. Nadie estaba preparado, y al principio la gente no sabía como actuar. Ese miedo a que vuelva a pasar va a acompañar a todos aunque sea de manera inconsciente. Desde luego, si algo bueno ha enseñado este virus, es la importancia de mantener las manos siempre limpias”.

Durante el pasado año se lanzaron muchas campañas de concienciación para enseñar cómo lavarse las manos de manera correcta. Un acto tan sencillo que debería estar ya integrado en todos, pasó a ser casi un máster para muchos. El tiempo, el tipo de jabón y cómo frotarse las manos, ocupaban minutos de pantalla en numerosos videos difundidos por varias entidades.

“Ha sido muy curioso la respuesta del mundo ante algo tan cotidiano. Pero ha venido bien, porque realmente, las manos son un foco de infección importante. Por eso, hay que dejar claro una cosa. No es lo mismo un gel hidroalcohólico cosmético, que uno antiséptico para piel sana. El primero es el que se recomienda usar si no existe la posibilidad de lavarse las manos (que debería ser la opción principal siempre), ya que su función es limpiar. Mientras que el segundo, desinfecta. Por tanto, su uso se limitaría a situaciones en las que haya más posibilidades de estar en contacto directo con un virus, por ejemplo, en un hospital”.

La diferencia entre ambos productos es clave para saber cuál utilizar más en el día a día, si no se trata de personal sanitario, por ejemplo. El gel hidroalcohólico cosmético será la mejor opción para llevar encima a diario.

Mercedes, como farmacéutica, cree que las personas no lo van a apartar de sus vidas tan fácilmente. Ya sea por miedo a que esto vuelva a suceder, o porque se han dado cuenta de la importancia de tener las manos bien limpias, lo van a seguir utilizando.

Lo interesante de todo esto, es que ayudará a prevenir otro tipo de infecciones o virus en el futuro. Además, la diversidad de formatos que hay en las farmacias, los hacen muy asequible a todos bolsillos.

