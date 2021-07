Safe Iberia, la empresa española que fabrica mascarillas quirúrgicas de tipo IIR para niños y adultos, libres de grafeno, homologadas y avaladas por Eurofins Emprendedores de Hoy

jueves, 15 de julio de 2021, 11:00 h (CET)

La pandemia del COVID-19 ha instaurado las mascarillas como un elemento de bioseguridad fundamental como mecanismo de prevención y protección contra la propagación y el contagio. Safe Iberia es un laboratorio español que fabrica y distribuye mascarillas quirúrgicas en monodosis, de excelente calidad y libres de grafeno para una mayor protección, cuidado e higiene en los diferentes momentos del día. Es de suma importancia que las mascarillas que se utilicen dispongan de los estándares de seguridad apropiados que garanticen una protección eficaz, ya que estos accesorios se consolidan como la primera línea de defensa externa de las personas para evitar el contagio.

Las mejores mascarillas quirúrgicas hechas en España Para garantizar una correcta y eficiente protección contra el contagio de virus, es necesario contar con mascarillas que cumplan con los más altos estándares de calidad y de certificación, tales como las fabricadas por Safe Iberia. Esta es una compañía que se especializa en la fabricación de mascarillas quirúrgicas de tipo IIR, libres de grafeno, que no solo están hechas con última tecnología, sino también con los mejores materiales. Además, todas ellas están certificadas y homologadas por Eurofins, por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y por la UNE. Estos tres certificados las convierten en las mascarillas con la mayor calificación de todo el mercado europeo.

También cabe destacar que se trata de un producto es 100% hecho en España, cumpliendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para los cuales la empresa mantiene un firme compromiso.

Beneficios de usar las mascarillas de Safe Iberia Desde la creación de Safe Iberia, a principios de 2020, la empresa tuvo como objetivo convertirse en una marca de referencia, creando productos de la mejor calidad disponible. Esto hace que usarlas ofrezca diferentes tipos de beneficios. Entre los principales se puede destacar, que se trata de mascarillas libres de grafeno, un material cuyas partículas pueden ser dañinas para la salud, y que ya se ha prohibido en países como Canadá. Pero además, están hechas con la mejor materia prima, envasadas individualmente y con un packaging reciclable. No obstante, más allá de su presentación o materiales de fabricación, también destaca por un factor crucial, que es su seguridad, ya que cuenta con tres tipos de certificaciones que avalan una protección de más del 99% contra los virus y agentes patógenos contaminantes. Además de eso, ofrece tallas disponibles para niños y adultos, de manera que todos puedan contar con buena protección.

En conclusión, una mascarilla con las características de las fabricadas por Safe Iberia, es una manera efectiva y segura para los usuarios, de protegerse contra el contagio y así resguardar su salud y la de los suyos.

