Los seguros más contratados por los mexicanos según seguro.mx

jueves, 15 de julio de 2021, 14:11 h (CET) Tener un buen seguro es primordial para garantizar la seguridad tanto de los bienes materiales como a la hora de tener accidentes que pongan en riesgo la salud. En México, al menos 1 de cada cuatro habitantes tiene un seguro de vida o para cuidar sus bienes materiales Ahora bien, la mayoría de aseguradores de dicho país ofrecen diferentes tipos de seguros para ajustarse a las necesidades de cada persona. Por ejemplo, actualmente https://seguro.mx es el cotizador online número 1 de seguros en México. Ofreciendo desde pólizas para autos, hasta protección contra accidentes.

Los seguros con mayor demanda en México

Generalmente, las personas buscan un seguro de vida para cubrir cualquier gasto médico. En casos de emergencia, durante los últimos meses esta situación ha aumentado debido al virus que ataca al mundo. Sin embargo, hay algunos tipos de seguros que una buena porción de los habitantes del país prefieren.

Seguros de autos

En primer lugar, las aseguradoras defienden que una de las pólizas de seguros con mayor demanda en el país son las que protegen los autos. Además, al contratar una buena aseguradora no solo está protegido el auto, sino también se garantiza la integridad de la persona que posiblemente le acompañe.

Por otra parte, estos seguros tienen una amplia cobertura. Se hacen cargo de los daños materiales, la responsabilidad civil, el robo total del auto, asistencia legal y vial. También, ofrecen un auto sustituto mientras el del propietario está en el seguro y se hacen cargo de los gastos médicos tanto de los pasajeros que iban contigo como los propios de ser necesario.

Seguros de vida

En otro orden de ideas, los mexicanos contratan seguros de vida pensando en no dejar sin sustento a sus familiares. Por lo tanto, estas pólizas se encargan de entregar a los familiares impuestos por el asegurado, una suma de dinero pactada al momento del contrato de la póliza.

Seguros de hospitalización y maternidad

Cabe resaltar que este es uno de los seguros más comunes en muchos países del mundo, debido a que permiten tener “tranquilidad” a la hora de aparecer alguna enfermedad, pues cubre todos los gastos de hospitalización y en muchos casos de operaciones. Asimismo, en caso de maternidad, un buen seguro se hace responsable desde las consultas mensuales hasta el momento del parto.

Seguros para el hogar

Por otro lado, una parte de los mexicanos les preocupa la pérdida de su hogar en caso de siniestros naturales. Por tal motivo, los seguros de hogar cubren los daños a causa de terremotos, inundaciones, incendios, robos o cualquier desastre natural. Ahora bien, estás pólizas pueden proteger la estructura de la vivienda o ciertas pertenencias de valor de su interior.

Asimismo, en caso de que el inmueble sea alquilado se puede contratar un seguro de responsabilidad civil. De este modo, en caso de siniestros las pertenencias y el inmueble de la tercera persona estarán protegidos. Generalmente, en estos casos es necesario llegara un acuerdo con el arrendatario en cuanto al pago del seguro.

No todos los ciudadanos de México tienen la posibilidad de contratar un seguro

En otro orden de ideas, se debe resaltar que no toda la población mexicana cuenta con los medios para adquirir algún tipo de seguro mencionado anteriormente. De acuerdo a algunas encuestas realizadas por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, para el año 2017 solo un 4,5% de las viviendas contaban con un seguro.

Por otra parte, el 28% de los ciudadanos consideran que los seguros en el país tienen costes muy elevados, un 23% cree no necesitarlos, un 26% no tiene conocimiento de cómo funcionan y el 23% restante, posee un seguro a través de la empresa o compañía en la que trabaja.

