El SEO y sus beneficios, según Saúl Román Jiménez Comunicae

jueves, 15 de julio de 2021, 14:04 h (CET) De acuerdo a lo explicado por el especialista en SEO Saúl Román Jiménez, el buscador de Google tiene reservado hasta cuatro puestos por encima de los resultados orgánicos para los anuncios pagos. Pero, hasta el día de hoy, los usuarios no consiguen diferenciar estos anuncios de aquellos resultados naturales que están por debajo Actualmente, el posicionamiento SEO es indispensable para conseguir el éxito del emprendimiento en la empresa. Asimismo, consigue que la marca esté entre los principales resultados de búsqueda, aumentando de este modo el tráfico de usuarios en el sitio web y generando nuevos clientes.

Ante todo ¿Qué es el SEO?

Es común que algunas personas aún no estén totalmente familiarizadas con este término. Pero, para conseguir el éxito de una empresa y lograr el posicionamiento deseado, primero se debe saber que es seo y cómo funciona.

Ahora bien, las siglas SEO en español se traducen como la optimización de motores de búsqueda. Es decir, todo lo relacionado con las estrategias, tácticas, técnicas y acciones para que un sitio web encuentre un buen posicionamiento en el buscador.

En pocas palabras, el experto Saúl Román Jiménez expone que el SEO tiene como principal función exponer el sitio web a la mayor cantidad de usuarios, aunque siempre de una manera orgánica, consiguiendo dar la confianza, credibilidad y una potencial entrada de dinero a su creador.

Los beneficios de utilizar correctamente el SEO

En primer lugar, se debe resaltar que para conseguir aplicar correctamente las técnicas SEO y lograr la interacción deseada, es necesario conocer algunos factores fundamentales de la empresa o emprendimiento.

Dichos factores son: tener claro el negocio que se maneja, detectar los nichos de mercado con oportunidad de negocio, ofrecer el contenido correcto y tener una buena redacción, conocer la demanda y lo que se puede ofrecer para trabajar basándose en ello.

Una vez se conocen y aplican estos factores es posible comenzar a disfrutar algunos beneficios. Entre ellos, se encuentran los siguientes.

Aumentar la credibilidad y confianza del negocio

Generalmente, los primeros resultados de búsqueda crean mayor confianza y credibilidad entre los usuarios, debido a que confían en que si se encuentran entre los primeros lugares es porque ofrecen mejores servicios, o la información está comprobada.

Cabe resaltar, que no es común que los usuarios pasen de la primera página de resultados de búsqueda que ofrece el buscador, evidenciando que siempre encuentran exitosamente la información que buscan en los primeros links.

Mayor visibilidad del negocio

Comenzar resaltando que el SEO no solo depende de utilizar correctamente las palabras claves, también tiene gran importancia la redacción y el contenido de valor que se ofrece. Una vez se utiliza el SEO correctamente, la visibilidad del negocio aumentará no solo porque se posicione en los primeros resultados de búsqueda. También, va a ser recomendada entre usuarios si cumple con sus necesidades.

Ahora bien, para conseguir esto lo mejor es contratar una buena agencia seo o un profesional en este área que pueda captar el tráfico hacia el blog del propietario o sitio web. Por lo general, estas personas saben cómo enamorar a los usuarios para generar mayor interacción y ventas en la página web.

Encontrar posibles clientes en la comunidad

Por otra parte, los bots de los buscadores se encargan de mostrar a los usuarios resultados que estén cerca de su ubicación geográfica. De este modo, ayuda a aumentar las ventas de los sitios web atrayendo a posibles comprados que estén cerca a su comunidad.

Finalmente, para conseguir estos beneficios se debe contar con un buen profesional SEO o aprender muy bien cada una de las técnicas para generar contenido de valor. Además, evitar sobrecargar los sitios webs con links de compras y publicidad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.