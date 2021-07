'Vacíos y otras taras', una novela de la periodista Ana Porras para mujeres actuales

'Vacíos y otras taras' es el primer libro de relatos de la escritora Ana Porras. Con él comienza su carrera literaria tras veinte años dedicada al periodismo. 'Vacíos y otras taras' reúne veintitrés relatos protagonizados por mujeres. Muestra sin filtros la fotografía de una generación que sigue buscando su identidad confrontando creencias heredadas, lo que se espera de ellas y lo que realmente son Apelando a las emociones, un lenguaje universal, la autora pone de frente a las luces y las sombras de la propia existencia. "Cuando me propuse dar el salto de publicar tenía claro que guardaba en mi interior multitud de historias y experiencias que había recopilado durante estos años de profesión y de vida. En la narración hay retales de verdad cosidos con ficción. Te reconocerás en algunos de ellos, o en fragmentos, o reconocerás a alguien que conoces", explica. Además -agrega- "hay algo que nos recuerda que tenemos más en común de lo que juzgamos a simple vista: las emociones. Son universales, no entienden de idiomas, de razas, de nivel económico o de culturas, aunque sí de cómo las gestionamos. En esencia, el dolor, la alegría, la esperanza, la frustración o el miedo, sin entrar en la intensidad, siempre visten con los mismos ropajes", asegura Ana Porras.

El libro narra la historia de mujeres en momentos puntuales en los que se enfrentan a situaciones más o menos cotidianas: una ruptura sentimental, una infidelidad, el desamor, un trabajo aburrido, la maternidad, el Alzheimer, el cáncer o llenar los vacíos que se llevan dentro de sueños incumplidos, de metas que no se han alcanzado, de frustraciones y miedos. Muchos de los cuentos están inspirados en experiencias reales a los que la autora suma dosis de imaginación y ficción. El resultado es una visión muy realista y con gran carga de intimidad que deja un sabor agridulce en el lector y que sirve de espejo de sus propias carencias. "Vacíos y otras taras es el reflejo de algunas de mis obsesiones, mis neurosis, de esas preguntas que me hago y de sus respuestas. Es un retorcer la realidad mientras mudo la piel de serpiente, mientras me pincho con una rosa que me engañó con su aroma o con la que me dejé engañar porque antes de tocarla ya sabía que iba a pincharme. Es asomarme a mis precipicios y saltar sin red. Tener que caer una vez más para reparar en que estoy viva".

El libro está escrito en una narrativa sin condimentos que sumerge a los lectores en las luces y las sombras del alma femenina. Ya está a la venta en Amazon en formato digital y en papel, y una edición especial en la web de la autora anaporras.com

Biografía

Ana Porras Guerrero (Málaga, 1975) es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra. Trabajó durante dieciséis años en una televisión local como redactora y presentadora. En 2016 creó su empresa de eventos y la revista digital Yo Soy Mujer. En 2020, coincidiendo con la pandemia, optó por lanzar su carrera literaria.