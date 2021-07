Más del 90% de las líneas de transporte público ya pueden electrificarse al superar la barrera de la autonomía Comunicae

jueves, 15 de julio de 2021, 13:24 h (CET) El nuevo autobús articulado MAN Lion´s City E de 18 metros no requiere recarga en ruta, simplificando así los procesos para los operadores, que pueden cargar en cochera en apenas 4 horas durante la noche. Con una sola carga de batería y una autonomía de hasta 270 km., ya es posible cubrir las 18 horas diarias de servicio, evitando el alto coste de las infraestructuras de recarga en trayecto y equiparando las prestaciones de un autobús eléctrico con un diésel Nueve de cada diez líneas de transporte público urbano son ya susceptibles de ser cero emisiones a través de la electrificación, al equipararse las prestaciones en condiciones reales de un autobús eléctrico con uno diésel, tras superar la barrera de la autonomía y cubrirse un servicio diario de 18 horas de forma completa, según MAN Truck & Bus, que garantiza un autonomía de hasta 270 km durante toda la vida útil de las baterías del MAN Lion´s City 18E.

Todo ello sin recargas intermedias, de modo que los operadores pueden simplificar la infraestructura de recarga, una operación que se lleva a cabo en la cochera en apenas 4 horas cuando el autobús no está en servicio durante la noche.

Esta innovación supone un punto de inflexión en la movilidad de las ciudades y en su avance hacia la política de cero emisiones marcada por la Directiva europea sobre vehículos limpios.

Diseño de cero para una mejor experiencia a bordo

Además, la electrificación del transporte público también permitirá a los operadores replantear la experiencia a bordo por parte de los usuarios, ayudando así al cambio modal hacia una movilidad más sostenible al mejorar aspectos como la comodidad en su sentido más amplio.

Esta es precisamente la filosofía del nuevo MAN Lion´s City 18E que, diseñado de cero, tiene un nuevo concepto del espacio interior. La nueva parte trasera ofrece más accesibilidad y facilidad de movimiento gracias a la falta de túnel motor. De este modo se facilita el flujo de los usuarios en el interior del vehículo y evita que se agrupen pasajeros en la parte delantera, lo que se traduce en menor tiempo de paso por la parada.

Un nuevo diseño que beneficia la seguridad, pues las baterías pasan a situarse en el techo y en caso de colisión se evita el impacto directo a las mismas.

Añade también un mayor confort para el conductor y usuarios al tener un nivel muy bajo de emisiones sonoras.

Una estrategia sostenible histórica

La investigación y el desarrollo en las nuevas tecnologías de cero emisiones forman parte de la estrategia de MAN Truck & Bus, que espera que para antes del 2025 la mitad de los nuevos autobuses urbanos funcionen con propulsiones alternativas. No obstante, la compañía viene apostando ya desde hace 50 años tanto por la investigación sobre soluciones alternativas y sostenibles como la electrificación, la hibridación e, incluso, el hidrógeno.

De hecho, el primer bus eléctrico de la compañía data de 1970 y, aunque se ponga en valor la apuesta de Tokio por la sostenibilidad en transporte en los próximos Juegos Olímpicos, ya en Múnich 1972 los deportistas se desplazaban en autobuses MAN eléctricos.

Esta apuesta de MAN Truck & Bus por el autobús eléctrico articulado se traduce ya en dos ciudades en Europa, en Colonia (Alemania) y Barcelona (con TMB), que tienen en funcionamiento y a prueba autobuses articulados de 18 metros, los más largos y pesados de la flota, poniendo así el reto máximo a la electromovilidad en el transporte urbano de pasajeros.

