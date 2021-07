Verónica Algaba recoge de manos del Rey la Gran Cruz del Mérito Civil otorgada a su padre, Jesús Algaba Comunicae

jueves, 15 de julio de 2021, 12:48 h (CET) Verónica Algaba declara sentirse orgullosa de su padre y del homenaje del que hoy ha sido objeto al recibir de manos del Rey de España, Felipe VI, la Gran Cruz del Mérito Civil El otorrinolaringólogo de POLICLÍNICA GIPUZKOA, Jesús Algaba, fallecido a los 79 años por covid-19, ha sido uno de los cuatro profesionales sanitarios que han personalizado el acto de homenaje a los sanitarios fallecidos por Covid-19 que se ha celebrado esta mañana en Madrid presidido por el Rey de España.

La ceremonia ha tenido lugar en la Plaza de la Armería del Palacio Real y ha estado presidida por el Rey Felipe VI y la Reina Letizia. El acto, organizado por Moncloa, ha buscado combinar el recuerdo y homenaje a todas las personas que han perdido la vida desde el inicio de la pandemia. El Rey ha entregado 102 condecoraciones a los familiares de los fallecidos, cuatro de manera pública durante la primera parte de la ceremonia y el resto en un acto privado que ha tenido lugar después en el Palacio Real. El Consejo de Ministros ha concedido este martes la Gran Cruz del Mérito Civil a 120 miembros del personal sanitario fallecidos por el virus.

Verónica Algaba relataba que le dieron la noticia el pasado viernes y que ha sido toda una sorpresa que toda la familia ha recibido con gran orgullo. “Estamos todos encantados porque ha sido una noticia muy bonita. Ha sido una sorpresa para mí que el Rey me la entregue personalmente en honor a mi padre”, declara la joven dentista, afincada en Madrid. “La recojo yo porque vivo aquí, pero mi madre está muy emocionada, no ha podido venir y por eso la recojo en nombre de toda la familia. Estamos todos muy orgullosos, porque mi padre ha dedicado toda su vida a la medicina”, añade la hija de Jesús Algaba.

Recordando al prestigioso otorrinolaringólogo afirma: “Es todo un honor y una pena al mismo tiempo que él no lo pueda ver, porque le hubiera encantado. Estamos todos encantados”.

Respecto al momento de recibir la Gran Cruz al Mérito Civil de manos del Rey, Verónica Algaba afirma que aunque al principio estaba muy nerviosa, “no he querido que fuera un momento triste, sino que he querido disfrutarlo por mi padre y en nombre de mi familia, porque mi padre se lo merece”.

Jesús Algaba Guimerá falleció el 25 de noviembre en San Sebastián, a los 79 años, tras luchar contra el covid-19 durante varias semanas. Ha sido una de las más destacadas referencias en su especialidad en nuestro país. Fue Profesor Titular de Otorrinolaringología de la Facultad de Medicina del País Vasco desde 1972 y hasta 2012, también fue Jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de Donostia de San Sebastián entre 1977 y 2012 y fundador del Servicio de ORL de Policlínica Gipuzkoa. Expresidente de la Sociedad Española de ORL, de la Sociedad Hispano-Alemana de ORL y de la Academia Iberoamericana de ORL.

Participó en conferencias y dictó cursos en más de 20 países de todo el mundo.

Sus técnicas quirúrgicas y resultados en el tratamiento del paciente con cáncer de laringe obtuvieron gran relevancia internacional. Son cientos los pacientes que le están agradecidos por sus conocimientos, tratamientos y experiencia.

También fue un referente por sus técnicas para la conservación y recuperación de la voz en el paciente laringectomizado total, siendo pionero de las primeras técnicas quirúrgicas y de las primeras prótesis fonatorias.

