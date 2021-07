Villa Katalina by Intur abre sus puertas en Donostia – San Sebastián Comunicae

jueves, 15 de julio de 2021, 10:40 h (CET) Hoteles Intur continua proceso de expansión con su segundo hotel en la ciudad. El nuevo establecimiento se encuentra ubicado en pleno casco histórico, junto a la Catedral del Buen Pastor, muy próximo a Villa Victoria by Intur inaugurado en 2018. El hotel dispone además del restaurante Rúa 887, a través de un acuerdo con el restaurador Antonio Belotti para ofrecer una experiencia gastronómica única para clientes y visitantes Villa Katalina by Intur, el segundo hotel en Donostia-San Sebastián de la cadena Hoteles Intur, acoge ya a sus primeros huéspedes. Así, tras dos años de construcción y minuciosa rehabilitación, el establecimiento, ubicado en pleno centro histórico de la capital donostiarra, abre sus puertas ofreciendo una nueva alternativa de alojamiento para turistas y visitantes, cerca de los principales monumentos, centros culturales y gastronómicos de la ciudad y a menos de 10 minutos paseando de la playa de La Concha.

El hotel, que cuenta con 34 habitaciones distribuidas en cuatro alturas, zonas comunes, salones privados para eventos y servicio de bar-cafetería, está situado en el número 10 de la calle Urdaneta, junto a la Catedral del Buen Pastor, y disfruta de vistas a las calles Hondarribia, Urdaneta y a la propia plaza del Buen Pastor.

Un hotel con encanto sobre un edificio histórico del siglo XIX

Por su parte, el edificio -cuyo proyecto ha sido encargado a Luis Uzcanga, del estudio local Uzcanga Arquitectos- está protegido y forma parte del conjunto de edificios residenciales que fueron levantados entre los años 1895 y 1905 en el entorno de la Catedral, lo que dota al inmueble de una singularidad y un encanto único.

Villa Katalina by Intur también destaca de manera especial por los ricos detalles arquitectónicos de su fachada, como los elementos en piedra, el color gris de la carpintería, los miradores de madera o las balaustradas. Piezas que se han conservado durante el proceso de restauración y que, además de poner en valor la elegancia del futuro establecimiento hotelero, le aportan un encanto único que le caracteriza.

Esencia donostiarra: elegancia original adaptada a los nuevos tiempos

Para el proyecto de interiorismo Hoteles Intur ha vuelto a confiar en el estudio de Las2Mercedes, que ya se hicieron cargo de la reforma interior del hotel Casa de Indias by Intur de Sevilla, inaugurado en 2019. Mercedes Peralta y Mercedes Valdenebro han conseguido con el proyecto integrar de forma armónica los elementos originales con los nuevos materiales, colores y texturas de cada rincón. El resultado: un hotel ecléctico con esencia única.

“El objetivo que nos hemos marcado es que, a través del interiorismo, se ponga también en valor la esencia arquitectónica donostiarra que caracteriza al edificio, de modo que esa riqueza única, adaptada a los nuevos tiempos, sirva de hilo conductor tanto para el diseño de las habitaciones como para las zonas comunes y que el cliente pueda apreciar y disfrutar de esa singularidad en cada uno de los rincones del hotel”, ha explicado Iñaki Oyarzabal, director de los Hoteles Intur de Donostia-San Sebastián.

Rúa 887, una experiencia gastronómica única

Además, en la planta baja del hotel se encuentra "Rúa 877", el segundo restaurante de Antonio Belotti en la ciudad. Un restaurante elegante con un servicio exclusivo para disfrutar de un vino, un aperitivo o una comida con carácter.

En el comedor interior se podrá disfrutar de una experiencia culinaria única, con una carta reducida de platos internacionales elaborados a partir de productos de calidad y técnicas de cocción muy afinadas, mientras que en la terraza y la zona de barra se podrá degustar la carta completa y tomar vinos de alta gama y cócteles elaborados por el bartender.

Liderazgo en el sector

Tal como ha indicado Iker Llano, director general de Grupo Intur “este nuevo espacio se ubica, además, muy cerca del hotel Villa Victoria by Intur, que inauguramos en 2018, y que se suma a las aperturas llevadas a cabo en los últimos años: la del ya emblemático hotel Casa de Indias by Intur y la de los apartamentos vacacionales Core Suites, también en la capital hispalense.

Con esta nueva incorporación, la oferta de Hoteles Intur superará, tal como ha indicado Llano, “casi el millar de habitaciones. Una apuesta que nos permite -tras más de 50 años de experiencia en el sector del alojamiento y el ocio- elevar a diez nuestro número de establecimientos: nueve hoteles, tanto urbanos como vacacionales, en ciudades como Madrid, Sevilla, Ciudad Real, Benicàssim, Castelló o San Sebastián y la gestión de un edificio de apartamentos turísticos en la capital hispalense, un modelo que preveemos replicar en otras ciudades”.

