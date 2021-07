Onroad reclama una transformación digital del sector de la formación vial para salir de la crisis Comunicae

jueves, 15 de julio de 2021, 11:04 h (CET) Onroad apuesta por la digitalización como vía para transformar el sector de la educación vial, al que considera inmerso en una grave crisis estructural. La compañía también demanda una mejora de las condiciones laborales de los profesores de autoescuela. La petición de Onroad está vinculada a la comparecencia de la Plataforma de Autoescuelas Digitales (PAD) ante la Comisión sobre Seguridad Vial en el Congreso, en la que intervino como único actor digital del sector Onroad, la autoescuela digital que pretende revolucionar el sector de la movilidad con una filosofía basada en la digitalización y la adaptación a los intereses de la Generación Z, reclama una transformación digital del sector de la formación vial, al que considera inmerso en una crisis coyuntural y estructural.

La petición de Onroad está ligada a la comparecencia de la Plataforma de Autoescuelas Digitales (PAD) ante la Comisión sobre Seguridad Vial del Congreso de los Diputados de la semana pasada, en la que intervino como único actor digital del sector en el debate de la modificación de la Ley de Tráfico.

Según Onroad, el sector debe adaptarse a los cambios que demanda la sociedad actual, utilizando la tecnología para integrar metodologías de aprendizaje más efectivas y personalizadas. Miguel González-Gallarza, portavoz de la compañía, asegura que:

“La formación digital democratiza el acceso a la educación de calidad, haciéndola más accesible para los ciudadanos y acercando la formación vial a todos los rincones del país”.

“La educación vial debería ser digital y hoy en día no lo es. La formación digital está plenamente integrada en todos los ámbitos y la educación vial no puede quedarse atrás. Si existen universidades que imparten grados y posgrados de forma online, en nuestro sector también debemos aprovechar los recursos tecnológicos para mejorar la formación y la sensibilización en materia de seguridad vial”.

Este punto de vista choca con la opinión de las autoescuelas tradicionales, que defendieron en el Congreso un modelo caduco en el que la digitalización es un factor complementario pero no esencial.

Una doble crisis

A raíz de la pandemia, se produjo un colapso de los centros de exámenes y se estima que el 10% de las autoescuelas tuvo que cerrar por problemas económicos, tal y como indica el estudio realizado por Dribo, también miembro de la PAD.

No obstante, más allá de esta situación, el sector sufre otros problemas estructurales que Onroad considera necesario solucionar, como la ineficiencia y la falta de digitalización de muchos actores, así como la precarización de los profesores de autoescuela.

En estos momentos hay unos 17.000 profesores en activo en España, una cifra insuficiente para la demanda que existe. Además, el número de carnets ha descendido a la mitad en los últimos diez años y, según Formaster, en 2019 sólo la mitad aprobaron el examen teórico en primera convocatoria y un tercio el práctico al primer intento. “El modelo actual de autoescuela no es atractivo para los alumnos y hay que repensarlo, siendo las autoescuelas las primeras responsables en mirarnos el ombligo y ver cómo podemos mejorar para adaptarnos a las nuevas generaciones y sus hábitos”, reconoce González-Gallarza.

Ante esta situación, Onroad apuesta por una transformación de la formación vial y tiende la mano a todos los agentes de la seguridad vial para hacer el modelo más eficiente y atractivo, con la digitalización como pilar básico y con el fin último compartido por toda la sociedad: conseguir conductores más seguros y responsables en carretera y llegar al objetivo ‘0 víctimas’ de siniestralidad vial.

Digitalización de los procesos de la DGT

Para Onroad, otro de los puntos clave en esta crisis del sector tiene que ver con los trámites de la Dirección General de Tráfico. Desde la autoescuela digital reclaman un modelo más sostenible y eficiente: “El sistema actual exige el intercambio de documentación en papel (test psicotécnico, fichas prácticas, etc). Además, el desplazamiento físico a las autoescuelas implica unos traslados y costes innecesarios”.

En esta línea, Onroad cree necesario eliminar los trámites presenciales entre las autoescuelas y la DGT y reforzar la interacción entre los ciudadanos y la organización por medios electrónicos.

Condiciones del profesorado

Por último, Onroad ve imprescindible mejorar la situación del profesorado:

“Los profesores son el centro de la formación vial y debe dignificarse su labor y sus condiciones de trabajo. Consideramos que el sistema actual no los valora lo suficiente y hace falta una reordenación para valorar adecuadamente el trabajo pedagógico que realizan”.

Para ello, Onroad apuesta por construir un marco operativo más transparente y flexible, que reemplace el sistema actual, plagado de ineficiencias y barreras que se traducen en irregularidades y condiciones de trabajo precarias: “Se debe conseguir que el profesor de formación vial opere con mayor autonomía en un marco seguro y competitivo”.

Por otro lado, desde las autoescuelas digitales consideran que se debe reevaluar la regulación para conseguir un marco jurídico más eficiente para las autoescuelas que elimine barreras y cargas administrativas y permita que los profesionales centren sus esfuerzos en su labor pedagógica. “El modelo actual lleva casi 20 años sin tocarse. Es hora de adaptarlo a la nueva realidad del mercado y de las nuevas generaciones de alumnas y alumnos”, sentencia González-Gallarza.

Sobre Onroad

Onroad, es una autoescuela revolucionaria que ofrece la mejor experiencia digital y cercana al conjunto de la comunidad de onroaders. Su objetivo es articular una experiencia de educación vial adaptada a los nuevos tiempos a través de un concepto de formación vial digital, simple, asequible y flexible. Onroad permite sacarse el carnet de conducir por libre.

Para más información: https://www.onroad.to/

