Grup Efebé presenta FluAp, su colección de mobiliario escolar diseñado para los nuevos modelos educativos

jueves, 15 de julio de 2021, 10:04 h (CET) Grup Efebé, una compañía que lleva más de 20 años diseñando, construyendo y adaptando espacios profesionales, lanza al mercado su primera colección de mobiliario de fabricación propia y enfocada exclusivamente en el sector educativo. Se trata de FluAp (Espacios Fluidos de Aprendizaje), una línea de negocio que responde a las necesidades de los centros educativos, centrándose en las tendencias, las nuevas formas de aprendizaje y la disposición de los espacios Con FluAp, Grup Efebé apuesta por un mobiliario escolar que garantice la innovación, la creatividad y la adquisición vivencial. Tres criterios esenciales para el desarrollo de las nuevas escuelas del siglo XXI. Por tanto, se han tenido en cuenta criterios tan importantes como el respeto por el medio ambiente, la innovación, la comodidad o la durabilidad.

- Sostenibilidad y respeto por el medio ambiente. Productos de proximidad, fabricados con filosofía de producción de km 0 y sostenibles en sus formas y materiales. Su proceso de fabricación es respetuoso con el medio ambiente: el equipamiento está hecho con madera de tricapa de abeto y con certificación PEFC. El mobiliario garantiza la sostenibilidad entendida desde un punto de vista social, económico y ambiental.

- Ergonomía. La colección destaca por su ergonomía, basada en un diseño centrado en las personas. Así pues, contempla todos los parámetros posibles que pueden afectar a los alumnos en el aula, como el número de horas, la comodidad, flexibilidad y la versatilidad para adaptarse a las diferentes tareas.

- Durabilidad. Los productos son resistentes en el tiempo. Hechos con materiales con buen envejecimiento, con barnices no tóxicos y sin emisiones volátiles.

Según Anna Fornt, Directora General de Grup Efebé “lo ocurrido durante la pandemia nos ha hecho reflexionar, aún más si cabe, sobre cómo los espacios influyen en todas las áreas de nuestra vida y en concreto las aulas y los centros educativos en las generaciones futuras”. Anna Fornt apunta también que “decidimos poner el foco en transformar los espacios educativos y adaptarlos a las nuevas formas de aprendizaje, aportando nuestra filosofía y manera de ser”.

Fundación Tr@ms, Segell Smart y Binomi Tecnopedagogia

Grup Efebé ha contado durante el proceso de conceptualización de FluAp con la colaboración de la Fundación Tr@ms, entidad sin ánimo de lucro que promueve un proyecto colaborativo destinado a hacer de la innovación en las escuelas un elemento de identidad propio, y el Segell Smart (acreditación de innovación y excelencia educativa para los centros escolares creado por Fundación Tr@ms, Gestión Integral, certificado por la UOC).

También se ha firmado un acuerdo con Binomi Tecnopedagogia. Esta entidad y Grup Efebé comparten la idea común de que el diseño de espacios influye en todas las áreas de aprendizaje. Esta alianza permite convertir recursos intangibles en productos tangibles (los espacios de la escuela) con el objetivo de promover la innovación en centros educativos a través de proyectos de transformación de los espacios. Estos proyectos ponen el foco en los valores de la sostenibilidad dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Además, Efebé colabora con Microgestió, una empresa de servicios informáticos en el entorno Apple, para sumar esfuerzos y trabajar por un objetivo común: crear el mejor entorno de aprendizaje para esta nueva generación de estudiantes. Así, se suma a la propuesta de Efebé la tecnología de esta marca para enriquecer su proyecto educativo.

Proyecto Restyling Efebé

Otra iniciativa paralela al lanzamiento de FluAp, la nueva línea de mobiliario de fabricación propia de Grup Efebé, es la del Restyling Efebé. El proyecto nace para dar una segunda vida al mobiliario que se ha dejado de utilizar, bien porque ya no cubre las necesidades actuales o bien porque los procesos que se siguen en su fabricación no se ajustan a las normativas vigentes.

Tal como apunta Anna Fornt sobre Restyling Efebé, “es posible restaurar este material o darle un uso diferente para disminuir el uso de recursos, reducir la producción de residuos o limitar el consumo de energía. Es así como desde Grup Efebé nos comprometemos a seguir sus valores de sostenibilidad, compromiso y economía circular”.

Sobre Grup Efebé

Creado en 1998, Grup Efebé forma parte del Grup Papelmatic y junto con Papelmatic, Disnòrdic y HGS, aporta soluciones que mejoran la salud de los espacios y de las personas. Son expertos en diseño, adecuación, equipamiento y mantenimiento de los espacios. Reforman escuelas, oficinas y residencias para personas mayores, sectores donde se hace necesario un cuidado especial por los espacios, que convierten en saludables, ergonómicos y eficientes.

Su conocimiento sobre las necesidades de las organizaciones y las personas, así como su compromiso con la sostenibilidad, les permiten personalizar los proyectos para cada cliente. Diseña y ejecuta la mejor solución para reformar los espacios para vivir, aprender y trabajar, contribuyendo a la mejora de su imagen y al bienestar de las personas. Ha proyectado espacios de trabajo, escuelas, centros de salud y oficinas, y otros entornos laborales eficientes tanto a nivel nacional como internacional, concretamente en Latinoamérica. Su fundadora y Directora General es Anna Fornt Baldrich

