El mejor paseo en barco está en Granada con Alboran Charters

jueves, 15 de julio de 2021, 11:00 h (CET)

Un paseo en barco es una vivencia única que no se borrará nunca de la memoria de aquella persona que la ha vivido. Poder disfrutar de incomparables vistas, contemplar unos atardeceres únicos, inmortalizar con fotografías cada instante y compartir momentos divertidos junto a los seres queridos es algo que no tiene precio. España posee más de 7.000 kilómetros de costa, bañada por el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico. La compañía Alboran Charters ofrece a todos sus clientes la posibilidad de disfrutar de un paseo en barco por las costas españolas.

La playa La Herradura se encuentra en la Costa Tropical de España La llamada Costa Tropical está ubicada en la zona de Granada, entre la Costa del Sol y la Costa de Almería. Sus playas son aptas para practicar deportes como windsurf, surf, submarinismo, esquí acuático o realizar un magnífico paseo en barco.

En esta costa se encuentra Playa La Herradura, que es una bahía que se ha convertido en un centro de actividades subacuáticas. Muy cerca de esta playa se encuentra la Marina del Este, un puerto deportivo que ofrece a sus visitantes la tranquilidad y belleza de sus instalaciones.

Alboran Charters es una empresa de turismo activo que tiene a la disposición el alquiler de barcos con diferentes opciones que se adaptan a cada necesidad. Estos barcos pueden salir desde el Puerto Deportivo de Marina del Este. Tienen barcos que se pueden alquilar sin licencia, otros con licencia hasta 6 metros y con licencia superior a 6 metros. Además también ofrecen barcos con patrón y motos de agua.

Disfrutar del verano en la Costa Tropical con un paseo en barco es una experiencia que no se puede dejar pasar. Alboran Charters puede hacerla realidad.

Nerja, vistas únicas en la Costa del Sol La Costa del Sol está ubicada en la zona de Andalucía y es un lugar en el cual la montaña y el Mar Mediterráneo se unen para dar vida a paisajes idílicos.

Esta costa cuenta con muchas playas para relajarse, entre ellas la famosa Nerja. Está situada en la comarca de La Axarquía, en el litoral malagueño y cuenta con una hermosa fachada marítima. Una de las actividades más fascinantes que se pueden hacer en Nerja es un paseo en barco donde se puede conocer el Paraje natural de los Acantilados de Maro.

Un paseo en barco con la pareja, familia o amigos para recrearse con los maravillosos paisajes que ofrecen Nerja y la Costa del Sol es un sueño que puede realizarse a través de las alternativas que ofrece Alboran Charters. Disponen de barcos que no requieren ninguna titulación para alquilarlos y disfrutar del mar. El alquiler de barcos sin patrón puede hacerse por el tiempo requerido por el cliente, bien sea por medio día, un día completo, fin de semana o semana.

El mejor paseo en barco está en Granada y con los planes ofrecidos por Alboran Charters es posible vivir la aventura de explorar y conocer los parajes y destinos que tienen preparados para sus visitantes estas costas españolas.

