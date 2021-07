¿Cómo liberarse del seguro de vida hipotecario impuesto por el banco? Por PuntoSeguro Emprendedores de Hoy

jueves, 15 de julio de 2021, 11:00 h (CET)

El seguro de vida hipotecario es una póliza prácticamente obligatoria en la mayoría de las entidades bancarias en el momento en el que una persona contrata un préstamo hipotecario. De no contratarse este seguro, el banco penaliza al usuario aumentándole el interés del préstamo.

Debido a ello, la mayoría de personas opta por contratarlo, pese a que las primas ofrecidas por estas entidades, llegan a ser hasta un 70% más costosas respecto a las ofrecidas por PuntoSeguro, una Insurtech que ayuda a las personas a calcular de manera precisa la penalización hipotecaria que pueden sufrir. De esta forma, además de garantizar un ahorro considerable, el hipotecado podrá adquirir un seguro adaptado a sus necesidades y dar de baja cualquier otra póliza de vida hipotecaria actual.

Seguros de vida hipotecarios con PuntoSeguro Actualmente, la mayoría de las entidades bancarias exigen casi de forma obligatoria que quienes soliciten un préstamo hipotecario cuenten con un seguro de vida que cubra la deuda, en caso de fallecimiento o incapacidad total del asegurado. A esta póliza se la conoce como seguro de vida hipotecario y, por lo general, obliga al cliente a pagar primas elevadas. Si bien esta exigencia no tiene ningún fundamento legal en España, en la práctica es un requisito que los bancos utilizan al conceder préstamos.

Es por eso que PuntoSeguro aconseja que las personas interesadas puedan calcular y comparar el coste que puede significar contratar un seguro de vida hipotecario. Con PuntoSeguro, el cliente podrá encontrar la póliza que mejor se adapte a sus necesidades. Además contará con el asesoramiento necesario que garantice los mejores beneficios.

¿Por qué contratar un seguro de vida hipotecario con PuntoSeguro? El beneficio más importante que una persona puede obtener al solicitar su seguro a través de la web y de los profesionales de PuntoSeguro es que de esta manera podrá obtener un ahorro importante de hasta un 70% en cuanto al pago de primas. Por otro lado, también permite comparar y ver con mayor claridad cuáles son las mejores modalidades para adquirir un seguro de vida hipotecario. Por ejemplo, allí se explica detalladamente cómo una póliza de capital decreciente es más adecuada que una de capital constante; o cómo un seguro renovable es una mejor opción sobre los de prima única. Además de eso, sus asesores expertos ofrecen recomendaciones sobre lo que un asegurado debe evitar en función de optimizar el ahorro, sin prescindir de un buen servicio.

El asesoramiento ofrecido por PuntoSeguro para ayudar a sus clientes a obtener un seguro de vida hipotecario adaptado a sus necesidades es totalmente gratuito. Por último, si el asegurado lo desea, la empresa le ofrecerá toda la ayuda y el asesoramiento necesario para dar de baja su seguro actual y aprovechar las ventajas de contratar uno a través de PuntoSeguro.

