Más molestias para los turistas este verano: el mosquito común, el mosquito tigre o la mosca negra

Desde Farmacia Molino de la Vega en Huelva alertan de la alta incidencia de la mosca negra, que pone en alerta a varias comunidades por el aumento de casos de su picadura, sin olvidar la existencia de otros insectos que pueden incomodar las vacaciones de muchos turistas por la zona de Levante Aunque el número de casos no es alarmante, y los daños que provoca la picadura en sí, tampoco, es importante tener especial ojo este verano en las áreas húmedas del país. La zona de Levante es la más afectada, donde miles de españoles suelen viajar para pasar sus días de descanso.

Este tipo de insecto empezó a conocerse en Cataluña en 1993, pero los casos han ido en aumento verano tras verano. El resultado de su mordedura - que no picadura- no suele acabar en una hospitalización, pero sí que puede generar muchas molestias y problemas a población general, y en especial a las personas alérgicas.

Juan Francisco Aguilar, farmacéutico titular de Farmacia Molino de la Vega habla sobre algunas de las formas de evitar estas picaduras: “Hay varias maneras de eludirlas, como por ejemplo, utilizar ropa larga o instalar mosquiteras en las ventanas y puertas de la casa. Pero sin duda, algo que no puede faltar son repelentes de mosquitos especializados que podemos encontrar en farmacias. Ya sea en formato spray o en pulseras, contienen citronela, un olor que resulta muy desagradable al mosquito, ahuyentándolo.”

También destaca la importancia de no acudir a ciertas zonas en determinadas horas del día. La costa, los ríos, los lagos etc., son áreas dónde este tipo de insectos suelen proliferar. “Los mosquitos necesitan agua estancada para completar su ciclo de vida, ya que las hembras utilizan esos espacios para colocar sus huevos. Es por eso que hay que tener especial cuidado, no solo con los lugares a los que acudamos, sino con aquellos que podamos generar en nuestra propia casa, y puedan ser foco de cría de mosquitos.”

Las autoridades sanitarias desaconsejan acudir a hospitales o centros de salud, para evitar aglomeraciones. Como ya sabemos, con la COVID-19, los centros sanitarios están sobrecargados, pudiendo prestar un servicio poco adecuado para pacientes más graves. Por ello, desde la farmacia Molino de la Vega en Huelva aconsejan “lavar, desinfectar y aplicar un poco de hielo en la zona de la inflamación. También se podrían utilizar pomadas emolientes para que no nos rasquemos y podamos crear una herida. Y si no mejorase, tendrían que acudir a su médico, quién valorará si aplicar antiinflamatorios, antihistamínicos o corticoides.”

Ante esta situación, toca prevenir. Poniendo en práctica los consejos anteriores podrá disfrutar de sus vacaciones y su tiempo libre de una manera mucho más segura, y sin renunciar a cualquier plan que se tercie.