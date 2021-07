Tres XL: la tienda de ropa de tallas grandes que lucha por ideales de belleza reales Emprendedores de Hoy

miércoles, 14 de julio de 2021, 19:54 h (CET)

Durante muchos años, la industria de la moda ha sido un reflejo de los estereotipos de belleza totalmente alejados de la realidad. Para romper con ellos, hay tiendas de ropa que ofrecen prendas alejadas del cliché. La tienda Tres XL defiende que las mujeres de tallas grandes puedan verse perfectas con cualquier prenda que vistan.

El movimiento del body positive El body positive es un movimiento que cada vez es más frecuente de ver, ya que modelos de talla grande trabajan para las marcas de ropa más reconocidas a nivel internacional.

Antes del movimiento que promueve que cada uno se quiera tal y como es, muchas personas llegaban a caer en depresión, ansiedad y hasta padecer trastornos alimenticios para intentar encajar en los estándares físicos que se consideraban correctos o realmente atractivos.

Cada día las personas se convencen más de la importancia de aceptarse tal como son, eliminando así los estándares de belleza que fueron impuestos por la sociedad décadas atrás. En esos tiempos era sumamente complicado para las mujeres de contextura gruesa encontrar ropa de calidad, hermosa y que fuera de su talla.

En este sentido, muchas empresas de moda, como es el caso de Tres XL, buscan demostrar que cualquier mujer puede verse atractiva, moderna y con muchos estilo sin importar su contextura corporal.

Ahora son más las tiendas que ofrecen sus prendas en todas las tallas y hasta deciden exponerlas utilizando maniquíes que se adaptan a la realidad de los diferentes tipos de cuerpos que existen.

Lucir las prendas con actitud El verdadero secreto para verse bien, no se trata de la talla, el peso o la contextura. La realidad es que cualquier estilo o tipo de prenda se verá bien en una persona siempre y cuando se muestre segura y lo luzca con actitud.

Vestidos, camisas sueltas, escotes, faldas, pantalones pegados al cuerpo, prendas con transparencias, no importa que tipo de ropa lleve la persona, siempre y cuando forme parte de su personalidad y se sienta cómoda con ello.

La moda no tiene límites de creatividad y mucho menos cuando se trata de tallas. Todas las mujeres pueden destacar su belleza utilizando la prenda que más les guste y disfrutando de como esta las hace ver y sentir.

La moda es para disfrutarse, ya sea en talla S, talla M o luciendo ropa de talla XXXL. El estilo se lleva en la personalidad y la ropa es solo un complemento.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.