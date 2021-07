‘Faja Solidaria’, el nuevo proyecto de DulceLife Original para regalar fajas reductoras a personas que las necesitan y no pueden comprarlas Emprendedores de Hoy

miércoles, 14 de julio de 2021, 11:00 h (CET)

Fabricadas con telas especiales de látex y un diseño compresivo que permiten que su uso sea mucho más cómodo, las fajas son una prenda de ropa que permite mantener una postura correcta en todo momento, aportando grandes beneficios a la columna. Además, también es ideal para fines estéticos como moldear el cuerpo o reducir la cintura. Estas piezas se llevan usando desde hace muchos años.

En la tienda especializada de fajas DulceLife Original cuentan con un amplio stock de diseños de fajas que se adaptan a todos los gustos y ocasiones.

DulceLife Original y su nuevo proyecto ‘Faja Solidaria’ En DulceLife Original tienen un nuevo proyecto denominado ‘Faja Solidaria’. Se trata de una iniciativa que nace de la preocupación de los fundadores de la firma al ver que existe un nicho de personas que necesitan usar fajas, pero no cuentan con el respaldo monetario para comprarlas.

Las personas envían un correo electrónico a la tienda exponiendo sus necesidades y después de un proceso de selección, se envían las fajas gratuitamente a aquellas personas que han sido aprobadas en el proceso. Dentro del grupo de personas que se pueden beneficiar de la ‘Faja Solidaria’ se encuentran aquellas personas con patologías graves como la fibromialgia.

Tras regalar algunas fajas, Yulia Adil y Tarik Adil, los cofundadores de la marca, ya han recibido numerosos comentarios positivos de las usuarias que las han utilizado, quienes han destacado los innumerables beneficios que tienen estas y los cambios que han notado desde su uso.

Desde su cuenta oficial de Instagram, la directora Yulia Adil retransmite en directo el momento en el que elige a los ganadores de la ‘Faja Solidaria’.

En DulceLife Original, siempre han tenido como propósito primordial ayudar a las personas, por ello, los fundadores se sienten muy satisfechos al recibir los comentarios positivos por parte de las personas que han recibido de manera solidaria una faja de la tienda.

¿Cuáles son los beneficios de utilizar una faja reductora? Una faja reductora es una prenda de compresión que tiene la función de moldear la figura a través de la elastoterapia. Dentro de los múltiples beneficios que implica su uso destacan algunos como la redefinición de la cintura y el vientre, un incremento de la sudoración que ayuda a que se liberen toxinas y se queme la grasa acumulada rápidamente, una corrección de la postura y un alivio de los dolores de espalda gracias a los soportes que lleva.

Las fajas reductoras de DulceLife Original permiten disfrutar de una figura envidiable en muy poco tiempo y casi sin apenas esfuerzo. En la tienda hay disponibles fajas deportivas, reductoras, de brazos, abdomen, tipo body o chaleco, entre muchas otras. La gran variedad que ofrece la tienda garantiza que clientes de todas las condiciones físicas puedan encontrar la que se adapte a su gusto y que se convierta en una prenda perfecta para colocar debajo de la ropa permitiendo que se consiga una figura esbelta y única. Las fajas de la tienda pueden ser adquiridas desde toda España a través de su página web.

